En belalı rehine

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Bu hafta 6 film vizyonda! Isla Fisher, Jennifer Aniston, Tim Robbins ve John Hawkes gibi yıldız isimlerin rol aldığı ''Belalı Rehine'' ile yönetmen Scott Derrickson'ın ''Bizi Kötüden Koru'' haftanın ilgi çekecek yapımlarından...

Türkiye sinemalarında bu hafta biri yerli 6 film vizyona girdi.



Senaryosu Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım tarafından kaleme alınan ve "Ammar" filmi ile korku sinemasına özellikle görsel efekt anlamında birçok yenilik getiren Özgür Bakar'ın yönetmenliğini yaptığı "Azazil: Düğüm", sinemaseverlerle buluşuyor.



Cin ve şeytan vakalarına bilim adamlarının bakış açılarını, doktor-hoca ikilemlerini ve birlikteliklerini beyaz perdeye taşıyan filmde, Cansu Diktaş, Tolga Akman, Nurten İnan ve Zafer Altun, Murat Ercanlı rol aldı. Filmin konusu özetle şöyle:

"Sinem, anne ve babası vefat ettikten sonra ailesinden kalan evde teyzesi ve eniştesi ile yaşamaktadır. Üniversiteden sevgilisi Akın ile mutlu bir ilişkisi vardır. Bir gün Akın'la arabada giderken bir köpeğe çarparak, ölümüne yol açarlar. O günden itibaren Sinem için kabus dolu anlar arka arkaya yaşanır."



"Belalı Rehine"

Daniel Schechter'in yönettiği "Belalı Rehine" izleyici ile buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Isla Fisher, Jennifer Aniston, Tim Robbins ve John Hawkes gibi yıldız isimler yer alıyor.

Suç ve komedi türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Hırsızlıktan hapis cezasına çarptırılan iki arkadaş Ordell ve Louis, cezaları bitip dışarı çıktıklarında yeni bir plan için kolları sıvar. Plan, yüksek miktarda fidye koparmak için bölgenin en zengin iş adamlarından Frank Dawnson'ın eşini kaçırmak. Netice Mickey Dawson'ı kaçırıp rehin alırlar, ancak planları bu andan itibaren bekledikleri gibi ilerlemez."



"Süper Baba"

Başrollerinde Vince Vaughn, Cobie Smulders ve Chris Pratt'in yer aldığı, yönetmenlik koltuğuna ise Ken Scott'ın oturduğu "Süper Baba", bu hafta beyaz perdedeki yerini alıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Sıradan bir hayat yaşayan David Wozniak (Vince Vaughn), hayatta hiçbir sorumluluğu olmayan, vurdumduymaz ama bir o kadar da iyi kalpli bir adamdır. Ailesinin sahibi olduğu et şirketinde nakliyeci olarak çalışan David, çok ciddi bir borç batağındadır ve hayatına bir türlü yön veremez haldedir. Yıllar öbnce sperm bankasına yaptığı bağışlar sonrası yapılan hata nedeniyle 533 çocuğu olduğunu öğrenene kadar. 533 çocuktan 142'si bir araya gelerek gerçek babalarının kim olduğunu öğrenmek için dava açmışlardır. Bu süreçten sonra David,

hayatında belki de ilk kez doğru bir şey yapacak ve çocuklarına güzel örnek olmaya çalışacaktır. Çocukları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen David, onları aramaya aşlayacak, hayatında ilk kez büyük bir sorumluluk alacak ve kendinden önce başkalarının hayatlarını düzene sokmak için hareket etmeye başlayacaktır.''



"Bizi Kötüden Koru"

Scott Derrickson'un yönettiği ve Eric Bana, Edgar Ramirez, Olivia Munn ile Sean Harris'in oynadığı "Bizi Kötüden Koru" sinema severlerle buluşuyor.



Ralph Sarchie ve Lisa Collier Cool'un aynı adlı kitabına dayanan filmin senaryosu Scott Derrickson ve Paul Harris Boardman tarafından kaleme alındı.

Suç ve gerilim türündeki film özetle şöyle:

"New York polis departmanı memurlarından Ralph Sarchie, ailevi sorunları nedeniyle sorunlar yaşadığı bir dönemde bir dizi seri suçları çözmekle görevlendirilir. Bu inceleme sırasında anlam veremediği olaylar için şeytan çıkarma olaylarında bilgili, sıra dışı bir rahip ile çalışmaya başlar. Olayları inceleme devam ettikçe, kendi ailesinin de içine çekildiğini görür ve korku

dakikalar başlar."



"Yatak Dersleri"

Delphine de Vigan'ın yönettiği ve Laurence Arne, Eric Elmosnino, Didier Bezace ile Valerie Bonneton'un oynadığı "Yatak Dersleri", komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Senaryosunu Vigan'ın Chris Esquerre ile kaleme aldığı filmin müziklerini Pascal Sangla yaptı.



"Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar"

Roberts Gannaway'ın yönettiği ve Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen ile Curtis Armstrong'un seslendirdiği "Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar", kendilerini tarihi Piston Tepesi Ulusal Parkı'nı yangından korumaya adayan itfaiye uçağı ekibinin yer aldığı bir animasyon filmi.



Film, dünyaca ünlü hava yarışçısı Dusty'nin, bir daha asla yarışamayacağını öğrenince alan değiştirmek zorunda kalıp, itfaiye uçaklarının dünyasına dalması sonrasında yaşadığı maceraları anlatıyor.



(AA)