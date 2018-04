En çok "Karlar Ülkesi" kazandırdı!

"Karlar Ülkesi" yılın en çok kazandıran film oldu. Oscar ödüllü film, 1 milyar 72 bin dolar gişe hasılatı elde etti.

Türkiye'de "Karlar Ülkesi" adıyla gösterilen "Frozen", tüm zamanların en büyük gişe başarısına sahip animasyon filmi oldu.



"Boxofficemojo.com" sitesi verilerine göre, biri doğaüstü yeteneklere sahip iki kız kardeşin öyküsünü anlatan film, gösterime girdiği 27 Kasım'dan bu yana 1 milyar 72 bin dolar gişe hasılatı elde etti.



Hans Christian Andersen'in "Karlar Kraliçesi" masalından esinlenilen film, Kuzey Amerika'da 398 milyon dolar, dünyanın diğer ülkelerinde de 674 milyon dolar gelire ulaştı.



"En İyi Animasyon Filmi" ve "En İyi Orijinal Şarkı" dalında Oscar'a layık görülen filmin müziği de büyük başarı kazandı.



Tüm zamanların en çok kazandıran animasyon filmleri şöyle:



1. Frozen (Karlar Ülkesi) - 1 milyar 72 bin dolar (Disney)

2. Toy Story 3 (Oyuncak Hikayesi 3) - 1 milyar 63 bin dolar (Disney)

3. The Lion King (Aslan Kral) - 987 milyon dolar (Disney)

4. Despicable Me 2 (Çılgın Hırsız 2) - 971 milyon dolar (Universal)

5. Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) - 937 milyon dolar (Pixar)

6. Shrek 2 (Şrek 2) - 920 milyon dolar (Dreamworks)

7. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (Buz Çağı: Dinozorların Şafağı) - 887milyon dolar (Fox)

8. Ice Age: Continental Drift (Buz Çağı: Kıtalar Ayrılıyor) - 877 milyon dolar (Fox)

9. Shrek the Third (Şrek 3) - 799 milyon dolar (Dreamworks)

10. Shrek Forever After (Şrek - Sonsuza Dek Mutlu) - 752 milyon dolar (Dreamworks)



