'En Güzeli' 28 Ağustos'ta vizyonda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yapımcılığını YSM'nin (Yayla Sanat Medya), yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği ‘En Güzeli’ adlı sinema filmi 28 Ağustos’ta izleyiciyle buluşuyor.

Başrollerinde Erkan Can, Mehmet Özgür, Tuvana Türkay, Tarık Papuççuoğlu başta olmak üzere Osman Karagöz, Cem Kılıç, Fırat Çöloğlu, İrfan Kangı, Turgay Tanülkü, Ebubekir Öztürk, Bilal Çatalçekiç ve Ferzan Hekimoğlu’nun rol aldığı komedi filmi hikayesiyle dikkat çekiyor. İşte konusu... Şafak, Doğan ve Güneş asker arkadaşıdır. Doğan ve Güneş Şafak’a göre daha fırlama ama bir o kadar da aylak tiplerdir. Şafak ise sessiz ve sadık bir karakterdir. Şafak’ın Şef’e olan bağlılığı kendilerini bir anda Güney’de bir otelde olayların tam ortasında bulmalarına sebep olur. Üç kafadar Şef’le birlikte geldikleri çok büyük ve gösterişli otel karşısında gereksiz hayallere kapılırlar ancak hayallerinin yıkılması çok da uzun sürmez.