Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı sezonun en sıra dışı projesi '46 Yok Olan' çok yakında Star TV ekranlarında olacak.

Behzat Ç. dizisinde sıra dışı bir polisi canlandıran Erdal Beşikçioğlu bu kez de bir Jekyll&Hyde hikayesiyle karşımızda...

"Aç Gözlerini, Yakında Uyanacaksın!”

Serdar Akar’ın yönettiği, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Melis Birkan, Yasemin Allen, Saygın Soysal ve Berkan Şal’ın yer aldığı, senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait olan ‘46 Yok Olan’ izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Serdar Akar bir kez daha Türkiye’de yapılmamışı yapıyor. Efsane yönetmen psikolojik gerilim türündeki ilk yerli diziyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. 60 dakikalık formatıyla dizi dünyasına yeni bir soluk getireceği düşünülen ‘46 Yok Olan’da, kız kardeşini hayata döndürmek için bir bilim insanının kendini kobay olarak feda etmesi, büyük çabalar harcaması ve sonu tahmin edilemeyecek bir yolculuğa çıkışının hikayesi anlatılıyor.

Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.