Erkek Tarafı: Testosteron

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Eğlenceli bir kadın-erkek tartışması izlemeye hazır olun!

5 yıl boyunca tiyatro sahnesinde fırtınalar estiren "Testosteron" bugünden itibaren beyaz perdede!



Aşkı mantık mı, duygular mı, yoksa biyoloji mi yönetir?



Her şey evlenmek üzere olan gelinin davetteki konuklardan biriyle öpüşmesiyle başlar. Ortalık bir anda savaş alanına döner, kimin kime vurduğu belli değildir. Ortam biraz sakinleşince kavganın tarafları olan farklı meslek ve karakterlere sahip 7 adam ünlü bir pop şarkıcısı olan gelinin neden kendi halinde bir bilim adamıyla olan ilişkisini nikah masasında bitirmeye çalıştığını tartışır. Gece boyunca tek ortak noktaları olan “kadınlar” üzerinden konuşurlar. Kadınlarla olan komik hikayelerini anlattıkça zaafları ve zayıflıkları teker teker ortaya saçılır.



Tiyatro izleyicisi tarafından beş yıl boyunca büyük bir ilgiyle karşılanan Testosteron adlı oyundan sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini Atlıkarınca ve Başka Dilde Aşk

filmleriyle tanıdığımız İlksen Başarır üstleniyor. Filmin baş rollerinde ise Mert Fırat, Timur Acar, Onur Ünsal, Emre Karayel, Tuna Kırlı, Metin Coşkun ve Cihan Ercan yer alıyor.