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Esas Oğlan dizisinin yayın tarihi belli oldu
Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı 'Esas Oğlan' dizisinin yayın tarihi belli oldu.
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Son zamanların en merak edilen dizilerinden biri olan 'Esas Oğlan', cuma günleri GAIN'de ekrana gelmeye hazırlanıyor.
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22 KASIM'DA İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK
Senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün kaleme aldığı dizi, 22 Kasım itibariyle izleyicisi ile buluşacak.
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Dizi, aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor.
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Dizide Hadise ve Seda Bakan dışında Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman, Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer alacak.