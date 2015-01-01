Escobar efsanesi beyaz perdede!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"Escobar: Kayıp Cennet", bir dönemin uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını beyaz perdeye taşıyor. Terminatör serisi 5. filmle devam ederken, gerilim ve korku filmleri de öne çıkıyor. Haftanın çocuk filmleri ise, "Kurbağa Prens" ve "Kıvırık: Ay Macerası"...

Türkiye sinemalarında bu hafta biri yerli 10 yeni film vizyona giriyor. İşte vizyon filmleri...



"Terminatör: Genisys"

Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, J.K. Simmons, Lee Byung-hun ve Matt Smith'in oynadığı "Terminatör: Genisys" sinemaseverlerle buluşuyor.



90'ları sallayan hikayesiyle dikkat çeken Terminatör serisi, bu sefer yeni bir üçleme olarak yeniden başlıyor. Serinin beşinci filminin senaristliğini ilk iki filme imza atan William Wisher üstlenirken yönetmen koltuğunda Alan Taylor bulunuyor.



Bilim kurgu, aksiyon, gerilim ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, İnsanların direniş önderi olarak bilinen "John Connor"ın, makineler imparatorluğu "Skynet"in ölümcül gücüne karşı verdiği savaş izlenebilecek.



"Escobar: Kayıp Cennet"

Josh Hutcherson, Benicio Del Toro, Claudia Traisac, Brady Corbet ve Ana Girardot'un rol aldığı filmin yönetmenliğini Andrea Di Stefano yaptı.



Oscar'lı oyuncu Benicio Del Toro'ya başrolde "Hunger Games" serisinin yıldızı Josh Hutcherson'ın eşlik ettiği "Escobar: Kayıp Cennet", bir dönemin uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını beyaz perdeye taşıyor.



Gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Pablo Escobar'ın sırlarla dolu, parıltılı zirve yıllarında geçen filmde Nick (Josh Hutcherson), sörf yapmak için gittiği Kolombiya'da rüyalarının kadını Maria'yla tanışır. Pablo Escobar (Benicio Del Toro), Maria'nın amcasıdır. Nick zamanla bu devasa ailenin bir parçası olmaya başlar. İlk bakışta her şey

yolunda gözükse de, Nick kız arkadaşıyla geçirdiği her gün işin bilinmeyen yönleri olduğunu fark eder ve istemeden kendini dünyanın en büyük uyuşturucu mafyasının içinde bulur."



"Karanlık Yerler"

"Kayıp Kız"ın yazarı Gillian Flynn'in kaleminden çıkma gerilim filmi "Karanlık Yerler"in başrollerinde en son birlikte "Mad Max"te izleyicinin karşısına çıkan Charlize Theron ve Nicholas Hoult bulunuyor.



Charlize Theron ile Nicholas Hoult'un yanı sıra Chloe Grace Moretz, Christina Hendricks ve Andrea Roth'un da rol aldığı filmin yönetmenliğini Gilles Paquet-Brenner üstlendi.



Gillian Flynn'ın romanından sinemaya uyarlanan filmin hikayesi, Libby Day'in ailesinin Kansas şehrindeki bir çiftlikte vahşi ve acımasız bir şekilde katledilmesiyle başlıyor.



"Araftaki Ev"

Alejandro Hidalgo'nun yönettiği filmde Rosmel Bustamante, Adriana Calzadilla, Simona Chirinos ile Gonzalo Cubero rol aldı.



Alejandro Hidalgo'nun ilk yönetmenlik denemesi olan korku filmi "Araftaki Ev", izleyiciye Venezüela sinemasından bir örnek sunuyor.



"Onur"

Matthew Warchus'un yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West, Andrew Scott ve Joseph Gilgun gibi isimler yer alıyor.



Komedi ve dram karışımı film, lezbiyen ve gay'lerin güçlerini maden işçileri ile birleştirerek, politik engelleri ve toplumdaki ön yargıları aşma hikayesini anlatan bir İngiliz sineması örneği.



"McFarland"

"Tek Başına" adlı filmle adını duyuran Niki Caro'nun yönetmen koltuğuna oturduğu yapımın başrolünde usta oyuncu Kevin Costner yer alıyor.



Costner'a başrolde Maria Bello, Diana Maria Riva, Morgan Saylor ve Chris Nunez'in eşlik ettiği filmde, 1980'li yıllarda sosyal ve fiziksel zorlukları aşan McFarland kasabasının şampiyon atletizm takımı anlatılıyor.



"Taksi Tahran"

İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı filminde, bir taksi şoförü olarak İran sokaklarına çıkıp, sadece arabasına koyduğu kamerasıyla, taksi müşterileri vasıtasıyla Tahran'ın profilini eleştirel bir dille ortaya koymaya çalışıyor.



Tahran yönetimine yönelik eleştirileri beyazperdeye taşıyan film, 2015 Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülüne layık görülmüştü.



"Alkarısı Cinnet"

Muzaffer Gülçek'in yönettiği filmde Sanem İşler Şen, Tuncay Tarhan, Mehmet Tokatlı ile Aynur Mutlucan oynuyor. Korku ve gerilim türündeki film, lohusa kadınlara musallat olan yaratık efsanesini konu alıyor.



"Kıvırık: Ay Macerası"

Yönetmenliğini Francis Nielsen'in yaptığı animasyon türündeki filmde, bir çiftlikte yaşayan ve Ay'a gidebilmeyi kafasına koyan "Blacky" adındaki kara koyun ile ona aşık olan "Köpek Kanuto"nun giriştiği macera işleniyor.



"Kurbağa Prens"

Chuck Powers'ın yönettiği animasyon film "Kurbağa Prens", kişilik bozukluğu yaşayan küçük bir kurbağanın komik öyküsünü anlatıyor. (AA)