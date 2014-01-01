Eşsiz bir sinema mucizesi: "Kabile"

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"Kendinizden geçeceksiniz", "Bundan sonra hiçbir filme aynı gözle bakamayacaksınız!" "Eşsiz bir sinema mucizesi!"... Bu cümlelerin hepsi bugün vizyona giren, alt yazı ve seslendirmenin olmadığı "Kabile" filmi için...

Türkiye sinemalarında bu hafta 2'si yerli 8 film sinemaseverlerle buluşuyor. İşte haftanın filmleri...



"Kabile"

Miroslav Slaboshpitsky'nin yönettiği Ukrayna yapımı filmde Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy ile Alexander Dsiadevich gibi isimler rol aldı.



Alt yazı ve seslendirmenin olmadığı, sadece işaret dilinin konuşulduğu iki saatlik film, Ukrayna'da sağır ve dilsiz okulunda yatılı okuyan bir gencin başına gelenleri konu alıyor.



İlk gösterimi 2014 Cannes Film festivalinde gerçekleştiren yapım, festivalden 3 ödülle dönmüştü.



"Kuzu"

Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve Nesrin Cavadzade, Cahit Gök, Mert Taştan ile Sıla Lara Cantürk'ün oynadığı "Kuzu", izleyici ile buluşuyor.



Kutluğ Ataman'ın bol ödüllü yeni filmi, Erzincan'da yoksul bir annenin oğluna sünnet düğünü yapma çabasını mizahi bir dille anlatıyor.



"İyi Biri"

Dizi senaryolarıyla tanınan Ayhan Sonyürek’in yazıp yönettiği film, Hatay'dan Mersin'e uzanan bir yol hikayesini sinemaya aktarıyor.



Komedi türündeki film, Antakya'nın Samandağ ilçesinde yaşayan 40 yaşında, tutunamamış bir adamın, ev, iş ve eş bulma hayaliyle Mersin'in Mut ilçesindeki asker arkadaşının yanına gitmek için yanında köpeğiyle yola çıkmasını ve bu yolculuk boyunca yaşadığı macerayı konu alıyor. Filmde Cengiz Bozkurt'la başrolü paylaşan "Karakız" adlı köpek, Mersin'deki barınakta 500 köpek arasından seçildi.



"Hayatımın Şarkısı"

Eric Lartigau'nun yönettiği filmde Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino ile Louane Emera oynuyor.



Genç şarkıcı Louane Emera'nın canlandırdığı 16 yaşındaki "Paula" ile mandıracılık yapan işitme engelli ailesinin başrolünde yer aldığı komedi-dramın konusu şöyle:



"Paula ailenin tek işiten üyesi olarak, neredeyse her gün sağır anne babası ile kardeşinin mecburi çevirmenliğini yapmaktadır. Yaklaşan yerel seçimlerde tüm kasabayı hayrete düşürerek belediye başkanlığına adaylığını koyan babası, Paula'ya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyar. Ancak Paula'nın müzik öğretmeni bu sırada şarkı söyleme yeteneğini keşfeder ve bir şarkı yarışmasına katılması için cesaretlendirir. Paula ailesine destek olmak ve hayallerinin peşinden gitmek arasında kalır."



Dokunaklı baba-kız ve çekirdek aile hikayesi hüzünlendirirken güldürmeyi amaçlıyor.



"Dedemle Bu Yaz"

Jean Reno, Anna Galiena, Chloe Jouannet ile Hugo Dessioux'un oynadığı filmde, Jean Reno üç gencin dedesi rolünde izleyicinin karşısına çıkıyor.



Yönetmen koltuğunda Rose Bosch oturduğu film, anne-babaları boşanmanın eşiğinde olan ve yıllardır görmedikleri dedelerini ziyarete giden üç kardeşin tatilinin kaosa doğru sürüklenme sürecini beyaz perdeye taşıyor.



"Ölümcül Takip"

Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan Mcdermott ve Angela Bassett'in oyuncu kadrosunda bulunduğu filmin yönetmenliğini James McTeigue üstlendi.



Gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu şöyle:

"Londra"daki ABD Büyükelçiliği'nde görevli Kate Abbott bombalı saldırıdan kıl payı kurtulur. Ancak bu saldırı ve yaşanan kayıplar Kate'in üzerine yıkılır. Şüpheli durumuna düşen ve tek başına kalan Kate, yetkililerden ve kendisini öldürmeye çalışan adamdan bir adım önde olmak zorundadır. Çaresiz kalan genç kadın, bir yandan adını temize çıkarmaya uğraşırken, diğer yandan da bir terör saldırısını engellemeye çalışacaktır."



"Boynuzlar"

Alexandre Aja'nın yönettiği ve Daniel Radcliffe'nin başrolünde bulunduğu filmde Max Minghella, Joe Anderson, Juno Temple, Kelli Garner, James Remar, Michael Adamthwaite ve Nels Leonardson gibi isimler rol alıyor.



Joe Hill'in aynı adlı romandan uyarlanan film, küçük bir kasabada kız arkadaşının ölümüyle suçlanarak herkes tarafından cephe alınan bir gencin (Daniel Radcliffe), bir sabah uyandığında kafasında iki adet boynuzun çıktığını görmesini ve doğaüstü güçlerin etkisi altına giren gencin gerçek katili bulmak için harekete geçmesini konu alıyor.



"Ters Yüz"

Pete Docter'in yönettiği "Ters Yüz" haftanın animasyon filmi.



Gupse Özay'ın seslendirmesini yaptığı film, bulutların üzerinde macera dolu bir balon yolculuğundan canavarlarla dolu bir şehre varış hikayesini konu alıyor. (AA)