Ethan Hawke zaman yolculuğuna çıkıyor!

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Başrolünde Ethan Hawke'ı izleyeceğimiz Predestination filminden yepyeni bir fragman yayınlandı.

Vampir İmparatorluğu filmiyle bilimkurgu ve korku türünü dengeli bir biçimde harmanlayan Spierig Kardeşler'in üçüncü uzun metrajlı filmleri Predestination'dan yeni fragman görücüye çıktı.



Tıpkı bir önceki filmlerinde olduğu gibi yine ünlü aktör Ethan Hawke ile işbirliği yapan ikili bu sefer Looper ile Azınlık Raporu'nun karması olacak bir bilimkurgu-gerilim çeşitlemesine imza atıyorlar! Yılın sürpriz polisiye soslu bilimkurgusal hadiselerinden biri olmaya aday filmden yayınlanan yeni fragman da bir hayli iddialı görünüyor!



Filme gelen ilk eleştiriler ise fazlasıyla olumlu!