Evim Şahane sezona Soma’da başlıyor!

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Kanal D’nin, Mimar Selim Yuhay’ın sunumuyla ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen dekorasyon programı “Evim Şahane”, yaz tatilinin ardından 1 Eylül Pazartesi günü, yeni bölümleriyle yeni sezona başlıyor.

Bugüne kadar 500’den fazla ev yenileyen, en büyük dekorasyon programı projesi olan “Evim Şahane”, 4.sezonuna ise Soma’da başlıyor.



13 Mayıs’ta yaşanan felaketin ardından Soma için kolları sıvayan Selim Yuhay ve ekibi, bu kez yine tüm Türkiye’nin yüzünü güldürecek.

Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal sorumluluğunu gözardı etmeyen ekip, faciada şehit düşen Turgut Yılmaz ile aynı madenden sağ çıkmayı başaran Cafer ve Cumhur kardeşlerin yarım kalan evlerini yenileyecek.



Bu özel bölümlerin yanı sıra tüm hazırlıklarını tamamlayan Evim Şahane programı, yeni sezonda, Iğdır’dan Edirne’ye kadar Anadolu topraklarını arşınlayıp, İstanbul dışındaki izleyenlerinin de yüzlerini güldürmeyi planlıyor…



Evim Şahane, 1 Eylül’den itibaren hafta içi her gün Kanal D’de!



(DHA)