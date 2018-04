Fargo'nun ikinci sezonu geliyor!

Coen Kardeşler’in aynı isimli filminden televizyona uyarlanan Fargo, ilk sezonuyla ağızlarda harika bir tat bıraktı. Dizinin yayınlandığı kanal olan FX’ten yapılan açıklamaya göre dizi tek sezonla sınırlı kalmayacak.

Fargo‘nun ikinci sezonu, 1979 yılında geçecek ve Lou Solverson’ın gençliğine odaklanacak.



Dizinin ilk sezonunda Keith Carradine’in canlandırdığı Lou Solverson’ın 1979 yılında Vietnam’dan dönüşüne odaklanacak olan yeni Fargo sezonunun oyuncu kadrosu nasıl olacak henüz bilinmiyor. Dizinin yapımcılarından Noah Hawley, söz konusu zaman diliminin Amerika tarihi için çok kritik bir dönem olduğunu belirtti.



Fargo‘nun ilk sezonunda estetik olarak Coen Kardeşler’in Fargo dışındaki filmlerinden de etkilendiklerini söyleyen Hawley, yeni sezonda da Miller’s Crossing ve The Man Who Wasn’t There filmlerinin estetik açıdan kendilerine ilham vereceğine değindi.