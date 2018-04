Foster başrolü Clooney'e verdi

Oscar'lı oyuncu Jodie Foster, bir kez daha yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. 'Money Monster' adlı filmin başrolünde George Clooney var.

Henüz üç yaşındayken oyunculuğa başlayan ve 80’li yılların sonuna doğru yönetmenlik kariyerine odaklanan Foster, yeni projesi olarak Money Monster başlıklı senaryoyu seçti.



2015’in ilk günlerinde çekimlere başlanması planlanan filmde, başrolde George Clooney yer alacak. Clooney filmde, canlı yayında rehin alınarak sırlarını açıklamak zorunda bırakılan ünlü bir yarışma sunucusunu canlandıracak. Foster’ın son filmi The Beaver/ Kukla, gerek eleştirmenlerden gerekse seyirciden olumsuz tepkiler almıştı.



En İyi Kadın Oyuncu dalında iki kere Oscar kazanan Foster, geçen sezon Orange Is The New Black dizisinin bir bölümünü yönetmiş ve yönetmenlik dalında Emmy Ödülü’ne aday olmuştu.