Fuat Güner, Eurovision yıldızı ile buluştu

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‘’Aramızda Müzik Var’’ın bu haftaki konuğu, ülkemizde de çok sevilen, Eurovision şarkı yarışmasını 3 kez kazanmış ünlü İrlandalı sanatçı Johnny Logan oldu.

Eurovision Şarkı Yarışması'da İrlanda adına yarışan Johnny Logan, şarkıcı olarak iki kez, besteci ve söz yazarı olarak da bir kez birincilik elde etti. Sözlerini yazdığı ve bestelediği bir şarkı daha Eurovision'da ikinci oldu. İki ünlü müzisyen, programda birlikte keyifli performanslara imza atıyor ve keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor.

Johnny Logan'ın konuk olduğu “Aramızda Müzik Var”, 11 Temmuz Cumartesi günü, saat 11:15'te, Trt Türk ekranlarında yayınlanacak.