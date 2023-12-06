GAİN'in yeni dizisi 'Arjen' konusu ne, oyuncuları kimler? Diziden ilk kareler yayınlandı

Yapımcılığını ve başrolünü Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği GAİN’in yeni dizisi Arjen, setten gelen ilk karelerle diziseverlerle buluştu.

'Arjen' konusu ne?

Dizide babası gibi gördüğü Selahattin’in ailesine çocukken giren Arjen, Selahattin ve ailesini düşmanlarından korurken, hayatının en büyük kararını verir. Masumları, kadınları ve çocukları öldürmeyen Arjen Nakmet, içindeki acımasızlığı sınavdan geçirir.

Arjen dizisi oyuncuları

"Arjen” dizisi, başrollerde Tolgahan Sayışman, Talat Bulut, Ezgi Eyüboğlu, Alican Yücesoy, Dilara Aksüyek, Saruhan Hünel, Yunus Eski ve Cemal Toktaş gibi deneyimli isimleri ağırlıyor.

Usta oyuncu Altan Erkekli’nin de konuk oyuncu olarak yer alacağı dizinin yapımcılığını Tolgahan Sayışman üstleniyor. Yönetmenliğini Umut Sarıboğa’nın yaptığı “Arjen”in senaryosunu ise Altuğ Küçük kaleme alıyor.