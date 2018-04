Game of Thrones ders oldu!

Amerika'da bir üniversitede, Game of Thrones'u inceleyen bir ders yapılmaya başlandı.

Yazar George R. R. Martin’in kitabından uyarlanan Emmy adayı dizisi Game of Thrones, Virginia Üniversitesi’nde öğrencilere ders olarak sunuldu. Yaz döneminde Lisa Woolfork tarafından okutulan ders, edebiyat dersi olarak veriliyor.



Edebiyat derslerinde sık görülmeyen fantastik türün örneği Game of Thrones, öğrencilere halen yazılmakta ve öykücülükte evrim yaratmakta olan bir televizyon dizisini inceleme fırsatı veriyor. Dört hafta süren ve tartışma temelli olan dersin odak noktası ise Game of Thrones’un ilk kitapları ile dizinin ilk üç sezonu. Ders hakkında Virginia Üniversitesi Gazetesi’ne açıklama yapan Lisa Woolfork’a göre Game of Thrones, ‘popüler, ilginç ve bir o kadar da ciddi’ bir dizi . Dizinin oldukça ağır ve anlamlı konulara yer verdiğini söyleyen Woolfork, öğrencilerine edebiyatı anlama becerilerinin bir kitap ve televizyon dizisini aynı anda okuyup seyrederken de kullanılabileceğini göstermeyi hedefliyor. Dersi anlamak için analitik düşünme becerilerinin önemli olduğuna katılan öğrenciler ise Game of Thrones’un derslerde okutulmasının normal olduğunu düşünüyor. Dersi almakta olan bir öğrenci konu hakkında ‘Bir zamanlar toplumların gelişmesine olanak veren kitaplar şimdi yerlerini filim ve televizyon dizilerine bırakıyor. Örneğin Game of Thrones, ölüm olsa da hayatın devam ettiğini öğretiyor.’ diye konuştu.



24 kişiden oluşan sınıfta derse katılım normal bir edebiyat dersinin çok üstünde. Bir grup projesi ile sone erecek ders için öğrencilerden, fantastik seriye eklenebilecek yeni bir bölüm yazmaları bekleniyor.