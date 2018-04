Gece ve Deliha vizyonda!

Erden Kıral'ın son filmi "Gece", Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajlı filmi "Annemin Şarkısı", gerilim meraklıları için "Gizli Yüzler", Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Deliha" ve yerli animasyon "Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu" sinemaseverlerle buluşuyor. İşte 14 Kasım haftasının filmleri...

Türkiye sinemalarında dram, gerilim, komedi ve animasyon türünde 5'i yerli 8 yeni film vizyona giriyor.



"Gece"

Nurgül Yeşilcay, Mert Fırat, Vildan Atasever, İlyas Salman, Ayça Damgacı, Hakan Yufkacıgil, Hakan Karahan ile Nur Sürer'in oynadığı "Gece" izleyici ile buluşuyor.



Yönetmen Erden Kıral imzası taşıyan film, İzmir'e yerleşen 4 çocuklu bir ailenin dramına odaklanıyor.



"Annemin Şarkısı"

Erol Mintaş'ın yönettiği ve Feyyaz Duman, Zübeyde Ronahi, Nesrin Cavadzade ile Aziz Çapkurt'un oynadığı "Annemin Şarkısı", haftanın bir başka yerli yapımı.



Mintaş'ın ilk uzun metraj filminde; zorunlu göçten sonra Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesiyle beraber ikinci bir göçe zorlanan, hafızalarındaki şarkının peşine düşmüş bir anne ile oğlunun hikayesi anlatılıyor.



"Gizli Yüzler"

Yönetmen koltuğunda Sümeya Kökten'in oturduğu ve Gülseven Yılmaz, Oğuz Galeli, Yeşim Ceren Bozoğlu ile Meriç Benlioğlu'nun oynadığı "Gizli Yüzler", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Filmde, bir kadının hayatını yeniden kurmaya çalışırken bir yandan paranormal olaylar ve kabusları; öte yandan eski hayatına ait tek ve en değerli varlığı olan kızını geri almak için girdiği zorlu mücadele beyaz perdeye yansıtılıyor.



"Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu"

Serkan Zelzele'nin yönettiği "Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu", haftanın yerli animasyon filmi.



Seslendirmelerini Haluk Bilginer, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yaptığı filmin konusu özetle şöyle:



"Ölümsüzlük Suyu'nun peşinde olan Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Nil nehri kıyısında aradığını bulur, ancak kötü kraliçe, onun bu mutluluğu uzun uzadıya yaşamasına izin vermez ve Evliya Çelebi uzun bir uykuya dalar. Uyandığında ise kendisini iki kıtanın kesiştiği İstanbul'da bulur. Günümüz İstanbul'unda uyanan Evliya Çelebi'ye hikayede akıllı ve zeki on yaşındaki Can arkadaşlık eder."



"Deliha"

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp oynadığı "Deliha" adlı komedi türündeki filmi, yönetmen Hakan Algül yönetti.



Özay'ın yanı sıra Derya Alabora, Esin Eden ve Cihan Ercan'ın oynadığı filmde, biraz deli ve tez canlı bir kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor.



"Kanunun Ötesinde"

Liam Neeson, Matt Scudder, Danny Ortiz ile Bar Owner'ın oynadığı "Kanunun Ötesinde" filminin yönetmenliğini Scott Frank yaptı.



Konusu Lawrence Block''un en çok satanlar listesindeki roman serisinden uyarlanan "Kanunun Ötesinde" filminin başrolündeki Liam Neeson, yasa dışı yollardan, lisanssız şekilde özel dedektiflik yapan eski polis memurunu canlandırıyor.



Daha önce "Taken", "Takip: İstanbul" ve "Kimliksiz" gibi yer alan Neeson, son filminde hayat verdiği "Matt Scudder" karakteri ile New York'un arka sokaklarında iki katili tekrar cinayet işlemeden durdurmanın mücadelesini verecek.



"Dönüş"

Avustralyalı yazar Tim Winton'un aynı adlı antolojik kitabından uyarlanan, her öykünün farklı bir yönetmen tarafından çekildiği "Dönüş", haftanın merakla beklenen yapımlarından



Mia Wasikowska, Warwick Thornton, Stephen Page, Robert Connolly, Tony Ayres, Claire McCarthy, Stephen Page, Simon Stone ile David Wenham'nin yönettiği filmin oyuncu kadrosunda; Cate Blanchett, Hugo Weaving, Miranda Otto, Rose Byrne, Richard Roxburgh, Matt Nable, Mirrah Foulkes, Callan Mulvey, Harrison Gilbertson ile Dan Wyllie yer alıyor.



"Salak ile Avanak Geri Dönüyor"

Bobby Farrelly ile Peter Farrelly'nin yönettiği ve Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden ile Rob Riggle'ın oynadığı "Salak ile Avanak Geri Dönüyor", haftanın yabancı komedi filmi.



Jim Carrey ve Jeff Daniels, yeni filmlerinde artık imzaları haline gelen Lloyd Christmas ve Harry Dunne rollerini tekrarladı.



İlk filmin yönetmeni olan Farrelly kardeşler; bu filmde, Lloyd ve Harry'yi, Harry'nin tanımadığı çocuğunu bulmak üzere bir yolculuğa çıkarıyor.



(AA)