Oscar ödüllü oyuncu George Clooney'in başrolünde oynadığı "Yarının Dünyası", izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye sinemalarında bu hafta 5'i yerli, 11 film vizyona giriyor... İşte haftanın en yeni filmleri...Brad Bird'in yönettiği "Yarının Dünyası"nda Oscar ödüllü oyuncu George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson ile Raffey Cassidy oynuyor.Film, seyircilere sadece rüyalarda görülebilecek türden yeni boyutların içinde, aralıksız maceradan oluşan bir yolculuk vadediyor."Lost" yazarları Damon Lindelof ve Brad Bird'ün yazdığı senaryo, yine Damon Lindelof, Brad Bird ve Jeff Jensen'in "Tomorrowland" adındaki hikayesinden uyarlandı.Levent Demirkale'nin yönettiği ve Kutsi, Wilma Elles, Kemal Kuruçay, Ayhan Kavas, Esin Gündoğdu, Hakan Salınmış, Sümer Tilmaç, Bedri Hari, Merve Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın oynadığı "Zilin Sesi" izleyiciyle buluşuyor.Romantik komedi türündeki filmde başrolleri, ilk kez bir sinema filminde rol alan şarkıcı Kutsi ve Wilma Elles paylaşıyor.Kutsi'nin 30'lu yaşlarındaki bir fizik öğretmenini canlandırdığı filmin konusu şöyle: "Futbolcu olma hayali kuran kardeşiyle İstanbul'a taşınan Tarkan'ın şansı bir türlü dönmez. Fizik öğretmeni olarak iş bulamayan Tarkan, müzik öğretmeni olarak iş bulmayı başarır ancak aynı okulda İngilizce öğretmeni olan Süreyya ile tanışması, hayatında başka maceralara yol açar."Soydan Soydaş, Tuğçe Aksum, Ömer Güney, Poyraz Yılmaz, Süleyman Kabaali ile Fırat Tanış'ın oynadığı "Helak: Kayıp Köy"ün yönetmenliğini Özgür Bakar yaptı.Korku türündeki filmde, hırslarının esiri olmuş bir ailenin, işledikleri suçu gizlemek için kaçarken sığındıkları köyde başlarına gelen olaylar anlatılıyor.Levent Soyarslan'ın yönettiği filmin başrollerinde; Yaşar Kalyoncu, Adem Yılmaz, Ergun Karamik ve Taies Farzan oynuyor.Komedi türündeki filmde, Doğu Karadeniz'i dağ turizmine açacak bir projeye girişmek üzere olan Karadenizli bir iş adamı ve ekibinin, projenin tanıtım ve reklam faaliyetlerine katkıda bulunabileceği düşüncesiyle Karadeniz'in şehir efsanelerini araştıran bir belgesele sponsor olması sonrasında gelişen olaylar konu ediliyor.Barbaros Dikmen'in yönettiği ve rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Selen Seyven, Abdullah Enes Atiş ile Levent Aykul gibi oyuncular bulunuyor.Senaryosunu Erdi Dikmen ve Sercan Ateş'in yazdığı film, "Bir Türk büyücü okuluna kabul edilirse neler olur?" fikriyle yola çıkıyor. Yapımda, Mehmet karakterinin, mazbut bir aile hayatı yaşarken, büyücülük okuluna kabul edilmesiyle başına gelen maceralar anlatılıyor.Güliz Sağlam'ın yönettiği belgesel film "Tepecik Hayal Okulu", özgün kısa filmleri ve tek uzun metraj filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak"la tanınan Ahmet Uluçay'ı anlatıyor.Film, seyirciyi Uluçay'ın yaşamına paralel biçimde köye, çocukluğa, düşlere ve bir sinema tutkusunun dünyasına taşımayı amaçlıyor.Eva Mendes, Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Lain De Caestecker ve Matt Smith'in oynadığı film, ünlü oyuncu Ryan Gosling'in ilk yönetmenlik denemesi olarak izleyici karşısına çıkıyor.Fantastik gerilim türündeki film, Amerika'daki emlak krizi hakkında gerçeküstü bir masal iddiasıyla beyaz perdede yer alacak.Cannes Film Festivali'nde "Belirli Bir Bakış Bölümü"nde yarışan film, İstanbul Film Festivali'nde de "Mayınlı Bölge" bölümünde yer almıştı.Başrollerini Oscar adayı Liam Neeson, Joel Kinnaman, Vincent D'Onofrio ile yine Oscar adayı Ed Harris'in paylaştığı film, aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiği filmde, Liam Neeson'ın suç dünyasındaki ailesi ve kendisini uzun zaman önce terk eden gerçek ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalması beyaz perdeye taşınıyor.John Malkovich, Arnas Fedaravicius, Vilius Tumalavicius, Eleanor Tomlinson, Jonas Trukanas, Vitalij Porshnev, Peter Storare, Arnas Sliesoraitis, Pijus Grude ile Ernestas Markevicius'un oynadığı film, Sovyetler Birliği dönemindeki Güneybatı Rusya'da geçiyor.Hikayesinde Nikolai Lilin'in "Siberian Education" romanından esinlenilen filmi İtalyan yönetmen Gabriele Salvatore yönetti.Güneybatı Rusya'da Urka cemiyeti içerisinde yaşayan insanların dramını anlatan film, zulme uğramış topluluklardan oluşan suçluların arasındaki sorunları ele alıyor.Simon Helberg ile eşi Jocelyn Towne'un yönettiği filmde; Simon Helberg, Melanie Lynskey, Zachary Quinto ile Geoffrey Cantor oynuyor.Filmin hem yönetmeni hem senaristi hem de başrol oyuncusu olan komedyen Simon Helberg, bu romantik komedinin konusunu, eşi Jocelyn Towne ile ilişkisinde yaşadıklarından esinlenerek beyaz perdeye aktarıyor.Gil Kenan'ın yönettiği ve Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris ile Nicholas Braun'un oynadığı "Poltergeist: Kötü Ruh", haftanın yabancı korku filmi.1980'li yılların unutulmaz korku filmi serisi Poltergeist'in yeniden çevrimi olan filmde, klasik hikaye yeni bir yorumla izleyicilere sunuluyor. Filmde, şehir dışında yaşayan bir ailenin evine, şeytani güçlerin musallat olması konu alınıyor. (AA)