Yaşanmış hikayelerden uyarlanan filmleri seviyorsanız, gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya seren belgesel yapımların da hayranı olacağınıza eminiz.

Hikayenin gerçek ve yaşanmış olması, izlediğimiz film ve dizilerin etkisini de iki katına çıkarıyor. Yaşanan hikayelerin detaylarını her şeyiyle görebilmek adına belgesel yapımlar da bu noktada büyük önem taşıyor. Sıradışı, etkileyici ama gerçek hikayeleri izlemekten siz de keyif alıyorsanız sizin için seçtiğimiz bu belgesel yapımlara da bayılacaksınız!

Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa, Delilik

Aslan ve kaplan yavruları ne kadar da tatlı değil mi? Birçok insan, onları yakından sevmek, hatta sahiplenmek için hayvanat bahçelerinde günler boyunca sıra bekleyebiliyor. Bu egzotik hayvanlar ne kadar mutlu ve iyi bakılıyormuş gibi görünse de işler hiç görüldüğü gibi olmayabilir. Kaplan Kral belgesel serisi; tüm bunları görebilmemiz için harika bir hikaye ortaya koyuyor. Belgesel, ilk etapta ABD’deki Joe Exotic ismindeki bir hayvanat bahçesi sahibinin karakterine odaklansa da bölümler ilerledikçe işler çılgın bir hale geliyor. Tuhaf ilişkiler, delilik, entrikalar, cinayet teşebbüsleri ve kara para! İlk bölümden final bölümüne kadar ekran başında ağzınız açık izleyeceğiniz bu belgeseli henüz izlemediyseniz sakın kaçırmayın deriz.

The Story of Diana

Galler Prensesi Diana’nın amansız ölümü, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Prenses’in Paris’teki trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerinden tam 23 yıl geçti. Ama kimilerine şok etkisi hala geçmedi. 2017 yılında, ölümünün 20. Yılında yayınlanan The Story of Diana belgeseli, medya ile olan ilişkisi üzerinden Prenses Diana’nın hikayesini anlatıyor. The Story of Diana belgeseli; Prenses Diana’nın hayatına, karakterine ve fikirlerine yakından bakmak adına eşsiz bir yapım.

Kuşlarla Dans

“Kuşlarla Dans” ismini görünce, klasikleşen doğa belgesellerinden biriyle karşı karşıya olduğunuzu düşünmeyin hemen. Kuşlarla Dans, oldukça spesifik bir konuya, dünyanın en egzotik kuşlarının çiftleşmek için yaptığı danslara odaklanıyor. İzlerken, kuşların yaptığı danslarla inanılmaz eğlenecek, kuşların bu dansları yapma sebebini öğrenince oldukça şaşıracaksınız.

The Last Dance

Michael Jordan, basketbolu yakından takip eden veya etmeyen herkesin bildiği ve sevdiği efsane bir isim. The Last Dance belgesel serisi ise Jordan’ın hayatına dalıp; kariyerineki bilinmeyenleri, merak edilenleri ve çok daha fazlasını çıkarıp sevenlerinin önüne sunuyor. The Last Dance belgeseli, yakın zamanda yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden bu yana tüm dünyanın dilinden düşürmediği bir yapım haline geldi. Basketbola veya spora ilginiz olsun ya da olmasın, Jordan’ın hikayeleri her yaştan her kesimden insana dokunacak bir türe sahip.

Bana Kim Olduğunu Söyle

Bazen gerçek hayat, kurgudan çok daha garip olabiliyor. İşte Bana Kim Olduğunu Söyle belgeselinin de hikayesi tam olarak böyle. Tuhaf ve bir o kadar harika bir etkileyiciliğe sahip. Belgesel, hafızasını kaybeden bir Alex isminde bir adamın ikiz kardeşi aracılığıyla hayatını yeniden keşfetmesini anlatıyor. Kardeşi Marcus, geçmişe dair hiçbir şey hatırlamayan Alex’e geçmişte yaşadıkları travmatik olayları anlatıp anlatmamak konusunda ikileme düşer. İşte işler de tam olarak burada tuhaflaşmaya başlıyor. Konuyla ilgili daha fazla keyif kaçıran detaylara girmeden bu belgeseli en kısa sürede izlemenizi tavsiye ediyoruz.