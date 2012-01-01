Başrollerini Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman ve Viola Davis’in üstlendiği “Suicide Squad: Gerçek Kötüler” geliyor.

Kötü olmak iyi hissettiriyor… Dünyanın en tehlikeli, kilit altında tutulan Süper Kötülerinden bir ekip toplayın, onlara hükümetin elindeki en güçlü silahları verin ve sonra onları gizemli, yenilmez bir varlığı alt etmeleri için görevlendirin. Amerikan istihbarat subayı Amanda Waller kaybedecek hiçbir şeyleri olmayan, benzersiz ve kötücül bireylerden oluşan bir grubu gizlice bir araya getirir. Fakat Gerçek Kötüler başarmak için değil, tescilli birer suçlu oluşlarından dolayı kaçınılmaz olarak yenilecekleri bu göreve seçildiklerini öğrendiklerinde, acaba ölümüne mücadele mi edeceklertir, yoksa herkes yoluna mı gidecektir?





David Ayer’in DC Entertainment karakterlerine dayanarak yazıp yönettiği filmde ayrıca Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood, Cara Delevingne, Adam Beach ve sinemaya yeni adım atan Karen Fukuhara da rol alıyor. Charles Roven ve Richard Suckle’ın yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin yönetici yapımcıları ise Zack Snyder, Deborah Snyder, Colin Wilson ve Geoff Johns.













FİLM HAKKINDA

Kötü adam olmak hiç iyi bir şey olabilir mi? “SUICIDE SQUAD: GERÇEK KÖTÜLER”de gelmiş geçmiş en çılgın suçlulardan oluşturulmuş, son derece sıra dışı bir tim bunun yanıtını bulacak. Dünyayı kurtarma görevi için bir araya getirilmiş bu timin üyeleri, zaten akıl hastalıklarıyla dolu hayatlarının en çılgın, en tuhaf ve en sefil serüvenini yaşayacaklar.





Yazar-yönetmen David Ayer, “Gerçek Kötüler aslında DC’nin Süper Kötülerinden oluşmuş bir tim; her ne kadar zoraki olsa da” diyor ve ekliyor: “Bir Süper Kötüyü bir başka Süper Kötüden, hatta bu durumda koca bir Süper Kötüler çetesinden daha iyi kim alt edebilir? Benim için oldukça heyecan verici bir projeydi çünkü süper kahraman filminin farklı bir versiyonunu irdeleyebildim; bu karakterler, gerçek kahramanların kesinlikle tam zıttı.”

Kendi serüvenlerini şimdilik (ya da asla) kahramanca görmeyebilirler ama Gerçek Kötülerin macerası çok büyük heyecanlar, cin fikirler ve daha geleneksel rakipleriyle dolu dolu kapışmalar ve aksiyon içerecek. Kötülüğün iyi yanında olmaya, kendilerini dizginlemeye çalışacaklar… şimdilik.