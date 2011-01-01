2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, ilk kez bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacak.





‘Eve Düşen Yıldırım’, ‘Emir’in Yolu’ ve son olarak ‘Benim Hala Umudum Var’ dizilerinde oynayan Gizem Karaca, ilk kez sinema film için kamera karşısına geçti.Karaca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı desteği ve Girne Amerikan Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek ‘Seni Seviyorum Adamım’ filmiyle beyaz perdede olacak. Kıbrıs’ta dün çekimleri başlayan filmin yönetmen koltuğuda Biray Dalkıran otururken görüntü yönetmenliğini ise bir dönem Tuba Büyüküstün’le sevgili olan Sami Saydan üstleniyor.