Görevimiz yine tehlike!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tom Cruise'un oynadığı "Görevimiz Tehlike 5" vizyonda! İşte 5 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

"Mission Impossible-Rogue Nation"

Christopher McQuarrie'nin yönettiği ve Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg ile Rebecca Ferguson'un oynadığı "Mission Impossible-Rogue Nation/Görevimiz Tehlike 5" aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.



Tom Cruise'un bir aksiyon ikonu haline gelen Ethan Hunt karakterine geri döndüğü "Görevimiz Tehlike" serisinin 5. filminin konusu özetle şöyle:



"Ethan Hunt ve ekibi bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. IMF'i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan Sendika'nın tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasadışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekip, kısa bir süre sonra bu son derece tehlikeli organizasyonun hedefi haline geliyor. Bu kovalamaca hem Hunt hem de maharetli ekibini en zor görevlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor."



"Victoria"

Prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" dahil toplam 3 ödül alan ve Alman Film Ödülleri'nde kazandığı 6 ödülle büyük ses getiren "Victoria", Türk izleyicisi ile buluşuyor.



Sebastian Schipper'in yönettiği filmde Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski ile Türk oyuncu Burak Yiğit oynuyor.



Yönetmeni Schipper'in "Bu bir banka soygunu filmi değil. Bu bir banka soygunu" diye tanımladığı film, izleyicisine genç bir turist olan Victoria ile beraber Berlin sokaklarında bir maceraya yaşatmayı amaçlıyor.



"Darbe"

Yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği, başrollerini Cansel Elçin, Erdinç Gülener, Öykü Çelik ve Şemsi İnkaya'nın paylaştığı "Darbe" izleyici ile buluşacak.



Bir dağ karakolunun teröristler tarafından basılması ve yaşanan çatışmada karşı karşıya gelen iki kardeşin hikayesiyle başlayan film, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı'nın, dış güçlerin planıyla emniyet ve yargıdaki örgütlü bir yapı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması sürecini ve bu güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları anlatıyor.



Filmde, MİT Müsteşarı'nı Cansel Elçin canlandıracak.



"Yeni Kız Arkadaşım"

Romain Duris, Anais Demoustier, Raphael Personnaz ile Isild Le Besco'nun oynadığı "Yeni Kız Arkadaşım" adlı filmin yönetmenliğini François Ozon yaptı.

Filmin başrol oyuncusu Anais Demoustrier'in filmdeki rolüyle "Karlovy Vary Uluslarası Film Festivali"nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü aldığı yapımın konusu şöyle:



"Claire, en yakın arkadaşı Lea'nın ölümünün ardından derin bir depresyona girer. Ancak hayatında kalan son arkadaşının kocasıyla sürpriz bir şekilde tanışınca hayata tutunması için yepyeni bir sebep doğacaktır."



"Kahraman Miçolar"

Toby Genkel ile Sean McCormack'ın yönettiği animasyon filminin Türkçe seslendirmelerini Bora Sivri, Oya Küçümen, Füsun Kokucu ile Berrak Kuş yaptı.



Animasyon soslu bir Nuh'un Gemisi parodisi olan film; dünyanın sular altına kalmasının ardından soyunu sürdürebilmek için mücadele eden sevimli dostların macerasını beyazperdeye taşıyor. (AA)