”Gotham” gümbür gümbür geliyor!

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Geçtiğimiz hafta ilk fragmanı yayınlanan FOX’un yeni dizisi Gotham‘ın yapımcısı Bruno Heller, diziyle ilgili merak edilen soruları cevapladı

Bruce Wayne’in çocukluğundaki Gotham City’i izleyeceğimiz Gotham’ın ana karakteri Jim Gordon olacak. Bruce Wayne’in Batman olmadan önceki dönemlerini göreceğimiz dizide yer alacak kötü karakterler arasında Riddler, Poison Ivy ve Joker yer alıyor.



Entertainment Weekly’e bir röportaj veren Bruno Heller, kendisine bir Batman dizisi çekme teklifi gelse bunu asla kabul etmeyeceğini fakat söz konusu projenin süper kahramandan önceki döneme ve kötülükle dolu bir şehre odaklanıyor olmasının kendisini cezbettiğini söyledi.



Maske takan bir süper kahramanın televizyon izleyicisiyle güçlü bir ilişki kurmasının mümkün olmadığını düşünen Heller, dizide görünecek kötü karakterlerle ilgili de çok seçici olduklarına değindi. Dizide yer alacak kötülerden bazılarının kesinleştiğini söyleyen prodüktör, Gotham‘da Riddler, Poison Ivy, The Penguin, Harvey Dent gibi karakterlerin görüneceğini belirtti.



Joker’in ayrıca sorulması üzerine Joker’in de en doğru şekilde ve zamanda dizide yer alacağını söylerken, ”O Gotham City’nin kötüleri arasında bir elmas gibi parlıyor. Onsuz bir Gotham düşünemeyiz” dedi.



Dizide küçük Bruce Wayne’i canlandıran David Mazouz’un yeteneklerine de hayran olduğunu belirten Bruno Heller, 12 yaşındaki oyuncunun bugüne kadar Batman’i canlandırmış oyuncular arasında en iyi Bruce Wayne performansını veren oyuncu olduğunu iddia ediyor.