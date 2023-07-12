Greta Gerwig ve filmin oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling anlattı: Barbie’nin yapım aşamasına dair tüm bilinmeyenler

2023 yılının en merak edilen filmleri arasında yer alan Barbie, beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, film hakkında yepyeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Her şeyi kadınların yani Barbie'lerin yönettiği bir dünya kuran film, gerek setteki pembe kullanım çılgınlığı gerekse yıldız oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen Greta Gerwig ve filmin oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling, Barbie’nin yapım aşamasına dair bilinmeyenlerini anlattı.

1959 yılının Mart ayında New York'taki Amerikan Oyuncak Fuarı'nda, sektörün çehresini sonsuza dek değiştirecek ve bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzünü güldürecek bir oyuncak bebek piyasaya sürüldü. Mattel'in kurucu ortağı Ruth Handler tarafından yaratılan 'Barbie', o zamana kadar sadece oyuncak bebek üreten sektörde, 65 santimlik boyu ve kıvrımlı bir yetişkin olması nedeniyle bir devrim niteliğindeydi. Barbie bebek ya da tam adıyla 'Barbara Millicent Roberts', Handler'ın kendi kızı Barbara'nın adını taşıyordu ve Handler'ın haklarını satın aldığı Alman bebek Bild Lilli'den esinlenmişti. ABD'de piyasaya sürüldüğünde, üretimdeki tek yetişkin oyuncak bebekti ve tüm genç kızların sadece anne olmak istediği, dolayısıyla onlara bakmaları için oyuncak bebekler verildiği yönündeki uzun süredir devam eden düşünceye meydan okudu.

Barbie tüm bu fikirleri değiştirdi; bir özlem ve ilham kaynağına dönüştü ve kısa sürede sadece ABD'de değil, tüm dünyada bir hit olduğunu kanıtladı. 60 yılı aşkın bir süre sonra, Barbie hâlâ her zamanki kadar popüler; hatta dünyanın en çok satan bebeği. Bazen tartışmalara yol açan ama her zaman el üstünde tutulan bu ikonik bebek şimdi beyazperdeye taşındı.

Barbie hayranlarının merakla beklediği filmde, Barbie rolünü ‘Bombshell’ ve ‘I, Tonya’ filmlerindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Margot Robbie canlandırıyor. Filmin yönetmen-yazar ve uygulayıcı yapımcısı Greta Gerwig, Margot için “Şimdiye kadar gördüğünüz en güzel, neşeli, arkadaş canlısı, sarışın kadını düşündüğünüzde, bu Margot'dur” yorumunda bulunuyor. Filmin aynı zamanda yapımcılığını da üstelenen Margot’un basına yansıyan fotoğrafları ve fragmanları bile Barbie hayranlarını heyecanlandırmaya yetiyor.

Erkeklerin söz sahibi olduğu dünyanın tam tersi



Başarılı oyuncu Margot, Barbie diyarını tanımlarken şu cümleleri kullanıyor: "Çok basit: Bir arabanız var, bir eviniz var ve sonra bir Ken'iniz var ve işte bu dünyanın, yani Barbie Diyarı'nın eğlencesi bu. Erkeklerin söz sahibi olduğu gerçek dünyanın tam tersi gibi bir şey. Barbie Diyarı'nda her şeyi kadınlar —Barbie'ler— yönetiyor."

Ken, Ryan Gosling’ten başkası olamazdı!

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Ryan Gosling filmde Barbie’nin sevgilisi Ken rolünü canladırıyor. Filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Margot Robbie, Ryan’ın Ken olmak için tüm kriterlere uyduğu vurgusunu yapıyor ve “Ken'i oynayabilecek düzinelerce adam vardır diye düşünürsünüz ama aslında yok. Ryan harika bir drama oyuncusu, inanılmaz seçimler yapıyor; romantiği oynayabiliyor ve komedi de yapabiliyor. Ve tabii ki Ken'e de benziyor, muhteşem biri." diyor. Filmin yönetmen-yazar ve uygulayıcı yapımcısı Greta Gerwig ise bu rolü özellikle Ryan Gosling için yazdıklarını ifade ederken, B planı yoktu. Seçim hep Ryan'dı diyor.

Ken’in sadece Barbie'nin muhteşemliğini gözlemlemek için yaratıldığını anlatan Ryan Gosling ise, Ken’i şu cümlelerle anlatıyor: “Filmde sadece Barbie'nin bakışlarının sıcaklığında var olduğunu söylediği bir replik bile var. Kendine ait bir kimliği yok, bu yüzden bir tür varoluşsal cehennemde. Ama ona bir iş verilmiş, o da 'plaj.' İşin tam olarak ne olduğundan emin değil ama bu işte gerçekten iyi olmak istiyor."

Barbie modasının on yıllar boyunca kronolojik olarak geçirdiği evrimi göreceğiz

Giyinmenin Barbie'nin mükemmel gününün bir parçası olduğunu anlatan Margot Robbie, filmde Barbie modasının on yıllar boyunca kronolojik olarak geçirdiği evrimi göreceğimizin ip ucunu veriyor. “Barbie'nin özelliği tüm aksesuarlara sahip olması” diyen Robbie, “Her zaman bir şapka ya da bir fiyonk, küpeler ve mücevherler var. Mücevherler bir oyuncak bebekte olması gerektiği gibi büyük: İri plastik kolyeler ve küpeler. Şapkalar asla güneşten korunmak için değil, sadece birer aksesuar; ve tabii çantalar, ayakkabılar ve diğer her şeyle birlikte! Gerçekten çok eğlenceli." diyor.

Robbie ve Gosling dışında filmde pek çok farklı özellikte Barbie ve Ken’ rol alıyor. Filmdeki tüm Barbie’lerin “Hepimiz Barbie'yiz ve hepimiz her şeyi yapabiliriz ve hepsini de çok iyi yapabiliriz” düşüncesini akıllarında tuttuklarını anlatan filmin kadın oyuncuları, “Barbie’nin yapamayacağı hiçbir şey ve olamayacağı hiç kimse yoktur” diyor.

Barbie diyarından kovuluyor!

Barbie diyarından kovulan ve kendisini bir anda gerçek dünyada bulan Barbie’nin macera ve eğlence dolu hikâyesini konu alan Barbie’nin diğer oyuncuları arasında, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlin ve Oscar ödüllü Helen Mirren yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ‘Little Women’, ‘Lady Bird’ gibi filmleriyle tanınan Oscar adayı yazar/yönetmen Greta Gerwig oturuyor. Filmin senaristliğini ise Greta Gerwig ile birlikte Marriage Story ve White Noise filmleriyle tanıdığımız Noah Baumbach üstleniyor. Filmin yapımcıları David Heyman, Tom Ackerley ve Robbie Brenner; başyapımcılarıysa Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich ve Cate Adams.

Gerwig'in kamera arkası ekibinde ise Oscar adayı görüntü yönetmeni Rodrigo Prieto, altı kez Oscar adayı olan yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, kurgucu Nick Houy, Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Jacqueline Durran, görsel efekt sorumlusu Glen Pratt, müzik sorumlusu George Drakoulias ve Oscar ödüllü besteci Alexandre Desplat yer alıyor. Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Barbie, 21 Temmuz’da vizyonda olacak.