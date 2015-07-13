Grinin 50 Tonu beklenen fragmanını yayınladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Merakla beklenen yapımlar arasında üst sıralarda olan Grinin 50 Tonu filminin Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı.

E.L. James'in çok satan romanından aynı adla beyazperdeye uyarlanan Grinin 50 Tonu filminin fragmanı sonunda görücüye çıktı! Beyonce'nin Crayz in Love şarkısının eşlik ettiği fragmanda, performansları merak edilen başrol oyuncuları Jamie Dornan ve Dakota Johnson bizlere konuyla ilgili ilk ipuçlarını da vermiş oldu. İngiliz yönetmen Sam Taylor-Johnson'ın başında olduğu filmin senaryosunu Mark Bomback ile Kelly Marcel kaleme aldı.



Grinin 50 Tonu, 13 Temmuz 2015'te sinemalarda!