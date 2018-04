'Grinin Elli Tonu' fazla müstehcen bulundu!

Çok satan listelerinden inmeyen erotik roman 'Grinin Elli Tonu'ndan uyarlanan filminin ilk fragmanı, Amerika'nın ünlü sabah programı The Today Show'da sansürlü olarak yayımlandı.

Amerika’nın en çok izlenen sabah programlarından ‘The Today Show’, İngiliz yazar E. L. James’in tüm dünyada satış rekorları kıran erotik romanı ‘Grinin Elli Tonu’ndan (Fifty Shades of Grey) uyarlanan filmin fragmanını fazla müstehçen buldu ve bazı sahnelerini sansürlü olarak yayımladı. Programın sunucularından Savannah, filmin bazı sahnelerinin bir gündüz şovu için fazla müstehcen olmasından dolayı bunu yaptıklarını söyledi.



Güzel bir edebiyat öğrencisi Anastasia Steele ve çekici işadamı Christian Grey arasında yaşanan ilişkiyi anlatan filmde Christian Grey ve Anastasia Steele rollerini Jamie Dornan ve Dakota Johnson canlandırıyor. Filmin önceki gün yayımlanan ilk fragmanında ise Beyoncé’nin ‘Crazy In Love’ şarkısına yaptığı yeni bir yorum kullanılıyor. Tüm dünyada 14 Şubat 2015’te gösterime girecek filmin yönetmen koltuğunda ise Sam Taylor-Johnson oturuyor.



Filmin konusu şöyle: Genç , güzel ve masum bir edebiyat öğrencisi Anastasia, röportaj yapmak için Grey adında çekici bir işadamıyla buluşur. Genç kadın , adamın cazibesine kapılır ve onunla birlikte olmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Grey de buna razıdır fakat bu ilişkiden bazı beklentileri vardır. Erotik fantezilerini kız üzerinde uygulamak isteyen Grey karşısında Anastasia şaşkınlık duyar. Fakat bu istek içindeki arzuları daha da arttırır. Zaman geçtikçe genç kadın, adamın karanlık sırlarını öğrenmeye başlar, fakat kendini çoktan kaptırmıştır.