Gülmeye hazır olun!

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"Ne halimiz varsa gülün" diyen "Anasının Oğlu" aile boyu bir komedi dizisi.

Kanal D'nin başrollerini, Sermiyan Midyat, Devrim Yakut, Melisa Sözen, Murat Başoğlu, Burcu Gönder, Gülhan Tekin, Erdal Tosun, Taner Rumeli, Duygu Yetiş, Köksal Engür, Durul Bazan, Onur Buldu, Çiğdem Tunç, Caner Alkaya ve Sera Tokdemir'in paylaştıkları yeni komedi dizisi "Anasının Oğlu" bu akşam (8 Ağustos Cuma) saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Sermiyan Midyat'ın hem senaryosunu yazdığı, hem yönettiği hem de oynadığı "Anasının Oğlu"; Güneydoğulu bir aşiret ağası olan Cano Derikfan'ın, annesiyle yaşadığı torun kavgalarının ardından, yolunun İstanbul'a düşmesiyle bol kaos ve kahkaha içeren hikayesini ekrana taşıyacak.



Dizinin ilk bölümünün konusu şöyle;

Derikfan Aşireti'nin ağası Cano; kendisine yüz vermeyen sosyetik komşu Lal'e sırılsıklam aşık olmuştur ve artık resmen ona açılmaya karar vermiştir. Bu habere en çok sevinen ise bir torun sevdasıyla yanıp tutuşan annesi Sidar'dır. Elbette ne Lal'in ne de ailesinin bu durumdan henüz haberi yoktur. Ve asıl sorun kendisini göstermemiştir henüz. Muhasebecisinin kendisinden habersiz çevirdiği dolaplar yüzünden Cano'nun tüm mallarına el konmuştur. Derikfan Aşireti'nin koca ağası birden bire beş parasız kalır. İlk başta ufak bir şok dalgası yaratan bu durumun ardından, aile kendisini toparlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Ne var ki, sürprizler bitmez. Cano'nun kardeşi Fırat'ın sevgilisi Ece'yle birlikte kurduğu klinik de bu hengamede elden çıkmıştır. Artık Derikfanlar'ın hayatında yeni bir sayfa açılmıştır. Ancak en büyük şok daha kapıyı çalmamıştır. Ailenin reisi, 30 yıl önce Sidar, Cano ve Fırat'ı terk eden Abdurrahim geri döner. Pişmandır ve tek isteği kendisini affettirmektir. Ancak bunca yıl oğullarını bir başına büyüten Sidar, onun adını bile duymak istememektedir.



Dizinin yapım ve oyuncu kadrosu da şöyle;

Yapım: BKM

Yapımcı: Necati Akpınar

Uygulayıcı Yapımcı: Elif Yakarçelik

Yönetmen: 1.ve 2. Bölüm Sermiyan Midyat/ 3.bölümden itibaren Sibel Kocataş

Senaryo: Sermiyan Midyat

Görüntü Yönetmeni: Mustafa Nuri Eser

Sanat Yönetmeni: Mete Yılmaz

Müzik: Deniz Erdoğan & Yıldıray Gürgen

Jenerik Müziği: Cem Yıldız



Oyuncular: Sermiyan Midyat (Cano Derikfan), Melisa Sözen (Ece Güzelyalı), Devrim Yakut (Sidar Derikfan), Köksal Engür (Kadim Hakim), Durul Bazan (Merdan Yıldırım), Gülhan Tekin (Rukiye Dişcan), Onur Buldu (Cüneyt Yıldırım), Çiğdem Tunç (Vildan Hakim), Sera Tokdemir (Lal Hakim), Taner Rumeli (Fırat Derikfan), Duygu Yetiş (Müsvette Gibi), Murat Başoğlu (Haluk İşbilir), Burcu Gönder (Gözde Gelişigüzel), Mehtap Bayri (Afet Fettan), Erdal Tosun (Abdürrahim Derikfan), Caner Alkaya (Veysi Can), Patrycja Widlak (Nublu Vit), Deniz Erdoğan (Nazım Ağa), Kahtalı Mıçe (Baran Ağa), Mehmet Yaşıru (Şiwan Ağa), Max (Puffy)



Yayın Tarihi :08 Ağustos Cuma/2014

Yayın Saati :20.00