Show TV'nin yeni dizisi 'Gülümse Yeter' İzleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor...

Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Seray Kaya, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadığı, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği; Gülümse Yeter, izleyicisine hem kahkaha hem de aşk dolu bir hikaye ile beraber aile değerlerine de gülümseterek dokunan güzel bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Banu Kiremitçi’nin yazdığı dizi çok yakında Show TV’de izleyicileriyle buluşacak.