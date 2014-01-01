Günah işlenmeden adalet gelmez!

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Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt ve Eva Green'in rol aldığı "Sin City: A Dame to Kill For'' vizyonda!

Bu hafta biri yerli 7 film vizyona giriyor.



Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah Şehri: Uğruna Öldürülecek Kadın'' sinema severlerle buluşuyor.



Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var.



Serinin 2. filmi, genel itibariyle Dwight karakterinin hayatı üzerine yoğunlaşıyor. Aksiyon türündeki film, 4 kısa öyküden esinlenen 4 bölümden oluşuyor. Bu öykülerden 2'si orijinal hikayede yer alırken, diğer ikisi de film için kaleme alındı.



Robert Rodriguez , Frank Miller ve William Monahan'ın birlikte kaleme aldığı senaryoya göre: ''Dwight (Josh Brolin) hayatta sevdiği tek kadın olan tehlikeli Ava (Eva Green) tarafından tuzağa düşürülmüştür. Ancak intikamını alabilmek için Lord'un zengin kocası (Marton Csokas) ile amansız bir mücadeleye girmek zorundadır, bu sırada hiçbiri Ava'nın gerçek niyetlerinden haberdar değildir. Öte yandan şehre yeni gelmiş bir kumarbaz olan Johnny (Joseph Gordon-Levitt) şehrin en güçlü insanı olan senatörle ters düşünce imkansız bir

görevi başarmaya, yani senatörü alt etmeye yemin etmiştir.''



''Şef''

Yönetmenliğini ve senaristliğini Jon Favreau'nun üstlendiği ve başrolünde oynadığı 'Şef'' dramatik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Başarılı yönetmen ve oyuncuya başrolünde Sofia Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman ve Oliver Platt gibi yıldız isimler eşlik ediyor.



ABD yapımı film özetle şöyle: ''Carl Casper şık bir restoranda çalışan bir baş aşçıdır. Kendi mutfağına ait yemekleri nefistir ama lokantanın menüsüne bağımlı çalıştıkça yaratıcılığı ve ona bağlı olarak da yemeklerinin lezzeti düşüşe geçer. Üstelik önemli bir gurmenin yemekleri hakkında yaptığı olumsuz eleştiriler Carl için bardağı taşıran son damla olur. Yeteneğine rağmen kariyerinde düşüşe geçtiğini hisseden Carl'a tam da bu dönem bir teklif gelir: ikinci el bir bir yemek karavanı al ve kendi işinin patronu ol! Oğlu Percy ve eski bir arkadaşı olan Martin'in yardımıyla Carl Amerika yollarında yemeğe ve yeni lezzetlere ve de en önemilisi hayata dair tutkusunu yeniden keşfedecektir.''



''Çakma Polisler''

Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek.



''Sürpriz Damatlar''

Philippe De Chauveron'un yönettiği ve Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan ile Medi Sadoun'un oynadığı Sürpriz Damatlar sinema severlerle buluşuyor.



Komedi türündeki film 4 kızı olan bir çiftin, her biri farklı kültürlerden gelen damatlarını konu alıyor: ''Marie ve Claude Verneuil çifti iyi eğitimli, itibarlı, ideal bir çifttir. Koyu Katolik olan çiftin 4 kız çocuğu vardır ve bunlardan ilk üçü, farklı din ve kültürlerden gelen damatlarla evlenmiştir. Biri Müslüman, biri Yahudi, biri de bir Uzakdoğulu ile evlenmiştir. 4. kızları Laure bir Katolik ile evleneceğini bildirir ancak bu damat adayı da Afrika kökenlidir. Baba Claude, artık bu işe bir dur demenin zamanı geldiğini düşünerek harekete geçer.''



''Fırtınanın İçinde''

Steven Quale'in yönettiği ve Richard Armitage, Sarah Wayne, Matt Walsh ile Arlen Escarpeta'nın oynadığı ''Fırtınanın İçinde'' fırtına avcılarının gözünden çekimleri yapılan bir film.



Macera peşindeki amatörlerle, cesur kasaba halkını anlatan film özetle şöyle: ''Bir gün içerisinde Silverton kasabası daha önce hiç görülmemiş hortumların şiddetli etkisiyle büyük bir yıkıma uğrar. Tüm kasabanın kaderi değişken fırtına ve hortum etkilerinin merhametine kalmıştır. Fırtına rotasını izleyenler ise daha beterinin henüz yaşanmadığını öngörmektedirler. Birçok insan sığınak ararken, bazıları da hayatta bir kez yakalanabilecek bir çekim gerçekleştirmek için fırtınanın girdabına doğru girmeye çalışırlar.''



''Betondaki Çatlaklar''

Murathan Uslu, Alechan Tagaev, Ivan Kriznjak ile Mehmet Ali Salman'ın oynadığı ''Betondaki Çatlaklar'' Yönetmen Umut Dağ'ın sorunlu aile ilişkilerini beyaz perdeye taşıdığı bir film.



İlk gösterimi 2014 Berlin Film Festivali'nde yapılan ve bir baba ile oğlunun hikayesine dayanan film özetle şöyle: ''Ertan, hapishanede geçirdiği on yıldan sonra, suç dünyasından uzak durarak yeni bir başlangıç yapmak niyetindedir ancak kimse ona inanmaz. Yıllardır görmediği oğlu Mikail ise müzisyen olmanın hayalini kurmaktadır ama başlangıçta ihtiyaç duyduğu parayı uyuşturucu satarak kazanmaya karar verir. Ertan, oğlunu suç dünyasından korumak için kimliğini gizleyerek ona yaklaşmaya çalışır.''



''Postacı Pat''

Mike Disa'nın yönettiği ve Jim Broadbent, Robin Atkin Downes, Susan Duerden ile Greg Ellis'in seslendirdiği animasyon filmi ''Postacı Pat'', televizyon yarışmasına katıldıktan sonra inançlarını sorgulamaya başlayan kıdemli bir postacının hayatını anlatıyor.



(AA)