Güneşi Beklerken final fragmanı yayınlandı!

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Sevilen dizide sona gelindi.

Geçtiğimiz yaz ekranlara merhaba diyen gençlik dizisi Güneşi Beklerken, son aylarda reytinglerinde büyük düşüşler yaşamış; dizinin senaristleri ve yayın saati değişmişse de istenen sonuca ulaşılamamış ve kanal D diziyi bitirme kararına gitmişti.



Yinede dizinin hayranları için sevindirici gelişmeler yaşanmıştı ve D Productions, Güneşi Beklerken ekibinin dağılmayacağını ve yeni bir dizide buluşacağını açıklamıştı. Yeni dizi hakkında ne henüz geniş bir bilgi verilmezken, yılbaşına doğru ekranlara gelmesi planlanıyor. Başrolde yine Kerem Bursin olacak ama Hande Doğandemir'in bulunmayacağı açıklanmıştı.



Güneşi Beklerken, 27 Temmuz Pazar akşamı seyircisine veda edecek.