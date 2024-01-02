Gupse Özay imzalı 'Lohusa'dan ilk fragman yayınlandı! Lohusa ne zaman vizyona girecek?

Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini ve Muzaffer Yıldırım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Gupse Özay ve Onur Güçay’ın yer aldığı Lohusa filminin fragmanı yayınlandı. Film, genç bir anne-babanın doğum sonrasındaki macera dolu 40 gününü odak noktasına almaktadır.

Lohusa ne zaman vizyona girecek?

Lohusa 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek.

Lohusa filmi oyuncuları

Oyuncu kadrosunda Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın yanı sıra Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu gibi isimler bulunuyor.

Lohusa filmi fragmanı

Film, fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşım rekorları kırdı.