Haftanın filmleri

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Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas ve Arnold Schwarzenegger gibi efsane isimlerin rol aldığı "Cehennem Melekleri 3" haftanın en çok merak uyandıran filmi! İşte 2'si animasyon 5 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas ve Arnold Schwarzenegger gibi efsane isimlerin oynadığı "Cehennem Melekleri 3" izleyici ile buluşuyor.



İlk iki serideki oyuncu kadrosuyla dikkati çeken filmin 3. serisine; Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes, Kellan Lutz, Kelsey Grammer ve Ronda Rousey de eklendi.



Senaryosunu Sylvester Stallone'nun, Creighton Rothenberger ve Katrin Benedikt ile birlikte kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğuna, bu sefer Patrick Hughes oturdu. Efsane kadrosuyla dünyada ve Türkiye'de büyük beğeni kazanan filmin bir önceki serisini Simon West yönetmişti.



Yeni seride daha geniş kadro ve daha fazla aksiyona yer verilen film özetle şöyle:

"Barney (Sylvester Stallone), Christmas (Jason Statham) ve ekibi hayatlarının en zorlu mücadelesiyle karşı karşıya. Bir zamanlar Barney ile ekibin kurulmasında rol alan Conrad Stonebanks (Mel Gibson), şimdilerde silah satıcısı olarak çalışmaktadır ve bu durum ekibin geri kalanını rahatsız eder. Bu nedenle Stonebanks, ekibi dağıtmayı kafasına koymuştur. Barney ise karşı bir hamle olarak, yeni ve genç üyelerin de eklendiği ekibini yeniden toplar ve Stonebanks'a karşı zorlu bir mücadeleye girişir."



"Karabasan"

Gösterildiği festivallerden övgülerle dönen "The Conjuring", "Insidious" ve "Sinister" gibi yeni dalga korku filmlerinin son halkası "Karabasan", "izleyenlerin psikolojisini ele geçiren film" olarak nitelendiriliyor.



Jennifer Kent'in yönettiği ve Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall ile Tim Purcell'in oynadığı film, korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Filmin konusu şöyle:

"Amelia hamileyken kocası bir trafik kazasında ölür. 6 yıl geçmesine rağmen kocasının kaybını bir türlü atlatamayan Amelia, içine kapanık oğlu Samuel ile münzevi bir hayat sürmektedir. Bir gün evlerinde Bay Babadook isimli esrarengiz bir çocuk kitabı bulan anne oğulun hayatı, gotik çizimler ve ürkütücü tekerlemelerle dolu bu kitabı okumalarıyla kabusa dönüşür. Bir çıkış yolu bulmaya çalışan anne oğulun çaresizliği giderek artacaktır."



"Ben, Kendim ve Annem"

Ünlü Fransız sanatçı Guillaume Gallienne'in yıllardır sahneye koyduğu tek kişilik tiyatro gösterisinin beyazperde uyarlaması "Ben, Kendim ve Annem"de, sanatçının cinsel anlamda karışık geçen gençlik günlerine dönülüyor.



Film boyunca eşcinsel film klişelerini ve büyüme öykülerini alaya alan Guillaume, hem kendi gençliğini hem de annesini canlandırıyor. Guillaume Galienne'in hem yönettiği hem de oynadığı filmde, Galienne'ye Andre Marcon, Françoise Fabian ile Diane Kruger eşlik ediyor.



"Kahraman Şövalye"

Manuel Sicilia'nın yönettiği animasyon filmi "Kahraman Şövalye"nin seslendirmelerini Freddie Highmore, Antonio Banderas, James Cosmo ile Charles Dance yaptı.



Filmde bürokratların yönettiği ve şövalyelerin yasaklandığı bir krallıkta yaşayan Justin'in maceraları izlenebilecek.



"Barbie ve Sihirli Dünyası"

Karen J. Lloyd'un yönettiği ve Pınar Erengil, Damla Pehlevan, Barış Kerem Kobanbay ile Seda Özelsoy'un seslendirdiği animasyon film "Barbie ve Sihirli Dünyası", vizyona girecek.



Animasyon sevenlerin ilgiyle takip ettiği Barbie, son müzikal macerasında içine kapanık bir prenses olan Alexa rolünde izleyicinin karşısına çıkacak.