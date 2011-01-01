Fenomen korku filmi Halka'nın devam filmi 'Halka 3'te Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Laura Wiggins ve Alex Roe rol alıyor. Filmin vizyon tarihi 11 Kasım...

Koji Suzuki'nin romanından uyarlanan, yapımcılığını Akiva Goldsman'ın üstlendiği gerilim ve korku türündeki filmde Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Laura Wiggins ve Alex Roe rol alıyor. Yönetmenliğini F. Javier Gutierrez'in yaptığı korku filmi serisi 'Halka'nın 3. filmi, 11 Kasım'da vizyona girecek.





Akiva Goldsman ve Jacob Aaron Estes'ın senaryosunu yazdığı filmin konusu şöyle;

"Sıradan bir lise öğrencisi olan Julia ve üniversiteye giden erkek arkadaşı Holt, birbirlerinden giderek uzaklaşmaktadır. Ayrılacaklarından korkan genç kadın, sevgilisini ziyarete gider ve Holt'un okuldaki arkadaşlarının 7 günün sonunda insanları öldüren lanetli bir videoyu Holt'a izlettiklerini öğrenir. Holt'un videoyu izlemesinin üstünden 6,5 gün geçmiştir ve günün sonunda hayatını kaybedecektir. Lanet sayesinde yeniden yakınlaşan ikili için artık hayatları adına verecekleri zamana karşı bir mücadele başlar..."

