Halle Berry’li Extant, FX Türkiye’de başlıyor!

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İlk bölüm 10 Temmuz Perşembe akşamı ekranlarda…

Usta yönetmen Steven Spielberg'ün yapımcılığını üstlendiği, başrolde bol ödüllü oyuncu Halle Berry’nin yer aldığı yeni dizi Extant, FX Türkiye ekranlarında başlıyor! Bilimkurgu, gerilim ve dram türlerinin bir karışımı olacak dizi; uzayda astronotluk yapmış bir kadını odağına alacak.



Uzayda kaldığı ve birçok deneyim yaşadığı bir yılın ardından dünyaya dönen astronot Molly Woods (Berry), akılalmaz bir şekilde hamile kaldığını fark edecek. Bu durum sadece aile hayatındaki dengeleri değil, tüm dünya tarihini etkileyecek!



Extant dizisi ABD yayınından sadece bir gün sonra, 10 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.15’te, FX’te seyircisi ile buluşacak. Dizinin ilk sezonunun 13 bölüm sürmesi bekleniyor.