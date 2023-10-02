Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak

Emmy Ödülü sahibi ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği 'Maria' filminde Angelina Jolie ile birlikte başrolü paylaşacak.

'Maria', Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını hikâye edinecek. Filmde Angelina Jolie; 'Callas'ı Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı 'Maria'da beyazperdeye Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

Aristotle Onassis, suikast sonucu öldürülen John F. Kenndy'nin eşi Jackie Kennedy ile evlenmek için Maria Callas'tan ayrılır. Callas, bu ihanetten sonra önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. Maria Callas, 1977'de 52 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Haluk Bilginer'in yeni dizisi de yolda

Son olarak "Baba" ve "Sıcak Kafa" dizilerinde rol alan, ayrıca tiyatro çalışmalarını sürdüren Haluk Bilginer, Paramount+'ta yayınlanacak "The Turkish Detective" dizisiyle de ekranda olacak. Ethan Kai ve Yasemin Kay Allen'in de rol aldığı "The Turkish Detective"te Çetin İkmen ve ortağı Mehmet Süleyman'ın şehirde işlenen suçları çözüşü anlatılıyor.