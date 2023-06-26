Harrison Ford sinemayı bırakmıyor: “Emekli olmaya niyetim yok”

Şu sıralar beşinci ve sonuncu İndiana Jones filmi için çekimlerde olan ünlü sinema oyuncusu Harrison Ford, emeklilik ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. İndiana Jones serisi sona erse de kendisinin oyunculuğu bırakmak gibi bir niyeti olmadığını belirten Ford, “Çalışmadığımda iyi hissetmiyorum. Seviyorum işte çalışmayı” dedi. Çalıştıkça işe yarar olduğunu hissettiğini söyleyen oyuncu, son İndiana Jones filminde yer almasıyla ilgili olarak “Bu benim Jones’um. Yardımcı olmak istiyorum” dedi.

Çalışmayla ilgili neyi sevdiği sorusuna Harrison Ford, “Birlikte çalıştığınız insanlar… İşbirliğinin yoğunluğu ve samimiyeti…” yanıtını verdi.

Harrison Ford, 13 Temmuz’da 81 yaşında olacak. Kendisini kim bilir hangi yapımlarda izlemeye devam edeceğiz?