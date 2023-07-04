'Harry Potter' dizisinde rol alacak mı? Daniel Radcliffe açıkladı

İngiliz yazar J. K. Rowling'in yedi fantastik romanın sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüşüyor. Harry Potter'ın diziye uyarlanma sürecinde en çok başrol Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe'in olup olmayacağı merak ediliyordu. Ünlü isim, yeni yapımda rol alıp almayacağını da açıkladı.

DİZİNİN 10 YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR

Rowling'in baş yapımcı olarak yer alacağı, kitaplara bağlı kalınacak ve tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla çekilecek dizinin on yıl süreceği öngörülmüştü.

ROWLİNG: PROJENİN PARÇASI OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Rowling, "Kitaplarımın bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılık benim için çok önemli ve sadece uzun soluklu bir televizyon dizisinin sağlayabileceği derinlik ve detaya olanak tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" demişti.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

2001'de başlayıp, 2011'de sona eren seride başkarakter 'Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe, dizi projesi hakkında ComicBook.com'a konuştu. Radcliffe; "Anladığım kadarıyla seriye yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyorlar. Eminim ki bunu kim yaparsa yapsın kendi izini bırakmak isteyecektir ve muhtemelen eski Harry'nin yeni seride nasıl ve ne zaman rol alacağını ayarlamak istemeyecektir" dedi ve ekledi:

DANIEL RADCLİFFE: MEŞALEYİ BAŞKALARINA DEVRETTİĞİM İÇİN HEYECANLIYIM

Bu yüzden kesinlikle diziye dahil olma arayışı içinde değilim. Ama tabii ki onlara bol şans diliyorum ve meşaleyi başka birilerine devrettiğim için çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum.