“GHOSTBUSTERS:Hayalet Avcıları” uzun süreden beri beklenen dönüşünü çok komik yeni karakterlerle desteklenmiş olarak yapıyor.

Dünyada fırtınalar koparan ve çok sevilen ilk filmden otuz yıl sonra, yönetmen Paul bu doğaüstü komediye kendi yenilikçi bakış açısını getirirken, kendisine günümüzün en komik oyuncularından bazıları eşlik ediyor: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones ve Chris Hemsworth. Bu yaz, dünyayı kurtarmak için buradalar!

Başrollerini Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Charles Dance, Michael Kenneth Williams ve Chris Hemsworth’ün paylaştığı filmi Paul Feig yönetti. Filmin yapımcılığını Ivan Reitman ve Amy Pascal; yönetici yapımcılığını ise Paul Feig, Jessie Henderson, Dan Aykroyd, Tom Pollock, Joe Medjuck, Ali Bell ve Michele Imperato Stabile üstlendi. Filmi Katie Dippold ve Paul Feig, 1984 yapımı “GHOSTBUSTERS:Hayalet Avcıları”na dayanarak yazdılar. Söz konusu Ivan Reitman filmini Dan Aykroyd ve Harold Ramis kaleme almışlardı. Filmin görüntü yönetimi ASC’den Robert Yeoman’ın, yapım tasarımı Jefferson Sage’in, kostüm tasarımı Jeffrey Kurland’ın, kurgusu ise ACE’den Brent White ile Melissa Bretherton’ın imzasını taşıyor. Filmin görsel efektler amirliğini Peter G. Travers, özel görsel efektlerini ise Sony Pictures Imageworks gerçekleştirdi. “GHOSTBUSTERS:Hayalet Avcıları”nın müziği Theodore Shapiro’ya ait. Filmin müzik amirliğini ise Erica Weis üstlendi.