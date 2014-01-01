Hedef 100. yılda 100 film

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Türk sineması 100. yılda 100 filme koşuyor.

Türkiye'deki sinema hareketinin, 100. yaşını kutladığı bu yıl, "100 yerli film" hedefine ulaşmasına 44 film kaldı.



Nizam Eren İletişim'in araştırmasına göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girdiği ilk günlerde Ayestefanos'taki (Yeşilköy) Rus Anıtı yıkılırken, yedek subay Fuat Uzkınay tarafından görüntülenen ve "Ayestefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı'' adlı tarihi belgesel, ilk Türk filmi olarak kabul edildi. Film, 14 Kasım 1914'te vizyona girdi. Fuat Uzkınay ile başlayan

Türkiye'deki sinema hareketi, bu yıl 100. yaşını kutluyor.



"100. yılda 100 film" hedefini gerçekleştirmek isteyen sinema sektörü, filmlerini sezona yetiştirmeye çalışırken, 90'ın üzerinde proje, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 1 Ocak'tan bu yana gösterime çıkan yerli film sayısı 56'ya ulaştı. Türkiye sinemalarında 31 Aralık'a kadar 44 filmin daha vizyona girmesi halinde "100 film" hedefine ulaşılacak.



Yılın 7 ayında kesilen bilet, 21 milyonun üzerinde bulunuyor. Geçen yıl satılan 55 milyon bilet sayısına ulaşabilmek için yıl sonuna kadar vizyona girecek yerli yapımların 34 milyon civarında izleyici alması gerekiyor.



Hazırlık aşamasında olanlar

Semih Kaplanoğlu, Eurimage'dan aldığı 475 bin avroluk destek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Fonu'nun bugüne dek verdiği en yüksek ödül olan 1 milyon 750 bin liralık bütçe ile "Buğday" filminin çekimlerine başlamak için gün sayıyor.



Mahsun Kırmızgül'ün gerçek bir olaydan yola çıkarak üzerinde çalıştığı "Mucize", İlksen Başarır'ın beyaz perdeye aktaracağı Sabahattin Ali'nin eseri "Kürk Mantolu Madonna" ve İrfan Yalçın'ın romanından Aydın Sayman tarafından sinemaya uyarlanan "Fareyi Öldürmek", bu yıl çekilmesi planlanan filmler arasında yer alıyor.



Türk sinemasında ilk kez işlenecek şeytan konusu, Özgür Bakar'ın yönettiği Azazil ile tekrar beyaz perdeye taşınacak. Halil Sezai'nin çıkış filmi olan "İncir Reçeli"nin devam filmi de farklı bir konu ile vizyona girmeye hazırlanıyor.



Yıl sonuna dek vizyona girmesi planlananlar

Türkiye sinemalarında Ocak-Temmuz döneminde vizyonda 56'sı yeni 108 yerli yapım yer alırken, yıl sonuna dek vizyona girmesi planlanan yerli filmler şöyle:



"Azazil, Dabbe-5, Şipşak Anadolu, Çilek, Gizli Yüzler, Böcek, Siccin, Tersine, O.H.A. Oflu Hocayı Aramak, Kanunsuzlar, Pek Yakında, İyi Bayramlar, İncir Reçeli-2, Kırımlı, Sabit Kanca, Evliya Çelebi Ölümsüzlük Ruhu, Unutursam Fısılda, Vay Başıma Gelenler 2.5, Sevda Yolları, Tut Sözünü, Olur Olur, Yağmur-Kıyamet Çiçeği, Uzun Yol, Oyuncak Tabanca, Siirtli Hamlet, Deliha, Gece, Hadi İnşallah, Karışık Kaset, Çakallarla Dans-Sıfır Sıkıntı, Engin Günaydın Komedisi, Sağ Sağlim 3, Sevimli Tehlikeli, Olur, Olur, Çalsın Sazlar, Yusuf

Yusuf."



"Kış Uykusu", gişede 11. sırada

Türkiye'deki sinema hareketinin 100. yılının film, izleyici ve ödül açısından oldukça "bereketli" geçtiği söylenebilir. Bunun örneklerinden biri olarak da Nuri Bilge Ceylan'ın 67. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülü kazanan "Kış Uykusu" filminin, 87. Oscar Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil etmesi olarak gösterilebilir.



BoxOffice Türkiye'den derlenen verilere göre, Türkiye'de 1 Ocak'tan sonra gösterime giren yerli film sayısı 56'ya ulaşırken, seyirci sayısı 16 milyon 629 bin 464, hasılat ise 163 milyon 202 bin 38 lira oldu.



Geçen yıl vizyona girip, 2014'te vizyonda kalan yerli filmlerle birlikte bakıldığında ise Ocak-Temmuz döneminde 207 milyon 41 bin 169 lira hasılat ve 21 milyonun üzerinde izleyici sayısına ulaşıldı.



Yılın ilk 7 ayında en fazla izlenen ilk 10 film, "Recep İvedik 4", "Eyvah Eyvah 3", "Düğün Dernek", "Patron Mutlu Son İstiyor", "Mandıra Filozofu", "Bir Küçük Eylül Meselesi", "Çılgın Dersane 3", "Sürgün İnek", "Sağ Salim 2: Sil Baştan" ve "Sadece Sen" olarak sıralanıyor.



Altın Palmiye ödüllü "Kış Uykusu" ise 292 bin 554 izleyiciyle 11'inci sırada yer alıyor.



(AA)