Carey Mulligan, Helena Bonham-Carter, Meryl Streep, Brendan Gleeson ve Ben Whishaw’un da dahil olduğu görkemli kadrosu ve etkileyici hikayesiyle DİREN! (Suffragette) 15 Ocak’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

1912 yılında Londra’da geçen ve gerçek süfrajetlerin hikayelerinden ilham alan film hakkında yönetmen Sarah Gavron şöyle diyor: “Oy kullanma hakkı için her şeyi feda eden kadınların mücadele hikâyesi eşitlik için devam eden mücadelemizde bize yol

İşte filmin konusu: Maud (Carey Mulligan), yedi yaşından beri hastalık ve iş kazalarının yüksek olduğu bir çamaşırhanede çalışmaktadır. Yine kendisi gibi orada çalışan George (Ben Whishaw) ile evlenen Maud’un hayatta en büyük dayanağı oğlu Sonny’dir.

Bir paketi teslim etmeye giderken eylem yapan süfrajetlerin arasında kalan Maud, eylemciler arasında kendisiyle aynı çamaşırhanede çalışan Violet’ı (Anne-Marie Duff) görür. Maud’un harekete olan ilgisini fark eden Violet, onu süfrajet hareketine ve oy haklarını savunmaya ikna etmeye çalışır. Tüm risklerin farkında olan Maud, oy hakkını kazanmadan kadınlar için iyi bir gelecek olmayacağını anladığında, ilham verici bir lider olan kimyager Edith (Helena Bonham Carter) ile tanışır ve hareketin içine daha fazla girer.

Bundan sonra süfrajetlerin içinde hem sözcülük yapması hem de eylemlerde ön plana çıkması nedeniyle göze batan Maud, bir gösterinden sonra tutuklanır ve bir hafta boyunca hapiste kalır. Bu travmatik deneyim boyunca tanıştığı süfrajetlerin adanmışlığı onu hem ürkütür, hem de hayran bırakır. Kendini hareketten ne kadar uzak tutmaya çalışsa da, bu adaletsizliğe karşı duyduğu öfke, onu hareketin içine daha çok çekip hareketin lideri olan Emmeline Pankhurst (Meryl Streep) ile tanışmaya dek götürür.

