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"Savaşçı" 29 Mayıs’ta vizyona giriyor...

"Apocalypto”, “Son Mohikan”, “Conan” gibi filmlerin izinden giden “Savaşçı" filminin ilk teaser fragmanı ve afişi yayınlandı. Ünlü yapımcı ve yönetmen James Cameron tarafından “büyük bir sinema olayı” olarak nitelenen epik aksiyon filmi 29 Mayıs’ta vizyona giriyor. Filmde eski bir dönemde, Maoriler’in dünyasında geçen filmde babası ve tüm kabilesi öldürülen genç bir savaşçının intikam hikayesi anlatılıyor. Bu yolculukta genç savaşçı, kimsenin girmediği yasaklı topraklardan geçecek, gizemli ve korkusuz bir savaşçının da desteğini alacaktır. Ancak düşmanları sayıca kendilerinden çok fazladır ve bitmeyen bir savaş başlar.