Heyecanla beklenen belgesel Hitchcock/Truffaut, Alfred Hitchcock ve Truffaut'nun buluşmasını anlatıyor. İşte 3'ü yerli 7 yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

Hitchcock/Truffaut

Alfred Hitchcock, François Truffaut, Martin Scorsese ile Wes Anderson'un oynadığı belgesel film "Hitchcock / Truffaut"un yönetmeni Kent Jones. Alfred Hitchcock ve Truffaut'nun buluşmasını anlatan belgesel film, Hitchcock'un bakış açışından sinemasına odaklanırken, izleyicisine her iki yönetmenin ortak özelliklerini yansıtan filmlerinden özel sahneler sunuyor.

Dehşet Treni

Shauna MacDonald, Ed Speleers, Elliot Cowan ile Holly Weston'un oynadığı filmin yönetmenliğini Paul Hyett üstleniyor. Korku türündeki film, gecenin son treninde görevli kaptanın, ne olduğu belli olmayan bir cisme çarpıp ormanın ortasında kalması sonrasında trenin yolcularının gece boyuncu yaşadıkları gizemli olayları anlatıyor.

Oflu Hoca'nın Şifresi 2

Adem Kılıç'ın yönettiği; Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür ve Başak Daşman'ın başrollerinde oynadığı "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" izleyici ile buluşuyor.

İlk filmin devamı niteliğindeki yapım, kulüp başkanlığını kaptırdığı Oflu Hoca'ya öfkeli olan bir adamın tekrar başkan olmanın yollarını ararken yaşadığı komik olayları konu alıyor.



Dadaş

Yönetmenliğini Selim Kemal Dağlı'nın yaptığı filmin başrollerinde Murat Yıldırım, Ümit Acar, Yılmaz Şerif ile Halit Karaata gibi isimler var. Aksiyon türündeki film, devletin önemli bir kademesinde memur olan ve ailesini bir saldırıda kaybeden, 'Dadaş' lakaplı bir adamın, bu olaydan dolayı hırslanıp giriştiği mücadeleyi anlatıyor.



Ana Yurdu

Senem Tüzen'in ilk uzun metrajlı filminin başrollerinde Esra Bezen ve Bilgin Nihal Koldaş var. İkinci kez vizyona girecek olan ve daha önce vizyonda kaldığı 2 hafta boyunca sadece 180 kişi tarafından izlenen dram türündeki filmin konusu şöyle: Sancılı bir boşanma sürecinin ardından yeni yeni toparlanmaya başlayan Nesrin, ofisteki işinden ayrılır ve İstanbul'daki evini terk edip artık hayatta olmayan babaannesinden kalan Anadolu'daki boş köy evinin yolunu tutar. Çocukluğundan beri yazar olmanın hayallerini kuran Nesrin, bu evde ilk romanını tamamlamaya karar verir ancak uzun zamandır görüşmediği ve anlaşamadığı annesinin çat kapı evde belirmesiyle planları yarıda kalır. Anne-kız birbirlerinin karanlık yanlarıyla yüzleşmeye başlar.



Kötü Komşular 2

Nicholas Stoller'in yönettiği komedi türündeki devam filmi "Kötü Komşular 2"de, bir önceki serinin başrol oyuncuları Seth Rogen, Zac Efron ve Rose Byrne'e Chloe Grace Moretz de katılıyor. Selena Gomez, Lisa Kudrow ve David Franco'nun da rol aldığı film, ikinci bebeklerini beklerken taşınmaya karar veren bir çiftin, komşu kız kardeşlerle karşı karşıya geldiğinde ortaya çıkan komik olayları anlatıyor.



Angry Birds Film

Fergal Reilly ile Clay Kaytis'in yönettiği haftanın animasyon türündeki filminin Türkçe seslendirmeleri Yekta Kopan, Arda Aydın, Boğaçhan Sözmen ve Sinan Divrik'e ait. Kuşların neden bu kadar öfkeli olduğunu anlatan film, izleyicilerini

nüfusu tamamen mutlu, fakat uçamayan kuşlardan oluşan bir adaya götürüyor. ANGRY BIRDS FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.