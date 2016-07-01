Hitler'e Suikast/13 Minutes, yerleştirdiği bomba ile Adolf Hitler ve kurmaylarını havaya uçurmayı sadece 13 dakikayla kaçıran Georg Elser'in gerçek hikayesini anlatıyor.

Sıradan bir adam tüm dünyayı değiştirebilirdi....

“Deney” ve Oscar adayı “Çöküş” gibi çok sevilen popüler klasiklere imza atmış Oliver Hirschbiegel oldukça iddialı bir filmle geri dönüyor! Türkiye’de 96.117 kişi tarafından izlenen “Çöküş”ten sonra yönetmen kamerasını bir kez daha II. Dünya Savaşı döneminin Nazi Almanya’sına çeviriyor ve tarihin tozlu yaprakları arasından inanılmaz bir gerçek hikayeyi perdeye taşıyor.

'1939 yılında Hitler'e yapılan suikast girişimi başarılı olsaydı tarihte neler değişirdi?' sorusuna yanıt arayan ve Nazi dönemi Almanya'sında geçen film, yerleştirdiği bomba ile Adolf Hitler'i ve kurmaylarını havaya uçurmayı sadece 13 dakikayla kaçıran Georg Elser'in hikayesini anlatıyor. Yaklaşan Nazi tehlikesini herkesten önce fark eden, başkaları bilinçsizce emirlere itaat ederken ya da sus pus otururken harekete geçen bu esrarengiz adam kimdi? Diğer insanların görmezden geldiği bir şeyi görmüştü… Ama neyi? Nazi diktatörlüğünün her geçen gün gücüne güç kattığı bir dönemde imkansızı başarmaya çalışan bu adamın hikayesini soluk soluğa izleyeceksiniz...





Yönetmen: Oliver Hirschbiegel

Oyuncular: Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaußner

Yapımcı: Boris Ausserer, Oliver Schündler, Fred Breinersdorfer

Senaryo: Fred Breinersdorfer, Léonie-Claire Breinersdorfer

Görüntü Yönetmeni: Guillaume Deffontaines

Kurgu: Judith Kaufmann

Vizyon Tarihi: 1 Temmuz 2016