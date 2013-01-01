Hollywood'un en çok kazananı o!

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Hollywood'un 2013'te en çok kazananları açıklandı. İlk 10 ismin arasında tek kadın, Angelina Jolie.

“New York Film Akademisi” Hollywood’un 2013’te en çok kazananlarını açıkladı. Hürriyet gazetesinden Reha Erus’un haberine göre listenin ilk 10’una kadın oyunculardan sadece Angelina Jolie girerken en çok kazanan isim 75 Milyon dolarla Robert Downey Jr. oldu.



Haberde “Merkezi Los Angeles’te bulunan ‘ Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden sonra Amerika’nın önde gelen sinema tapınağı kabul edilen “New York Film Akademisi” en çok kazanan 20 sinema oyuncusunun listesini açıkladı” denildi. Buna göre ilk 9 oyuncunun erkek olduğu ve Robert Downey Jr.’ un 75 Milyon Dolarla diğerlerine fark attığı görüldü. İkinci sırada 60 Milyon Dolarla Channing Tatum ve üçüncü sırada da 55 Milyon Dolarla Hugh Jackman bulunuyor. İlk kadın oyuncu ise 10’luğa oturan ve 33 Milyon Dolar kazanan Angelina Jolie oldu.



Liste şöyle:

1) Robert Downey Jr 75 milyon dolar

2) Channing Tatum 60 milyon dolar

3) Hugh Jackman 55 milyon dolar.

4) Mark Wahlberg 52 milyon dolar

5) Dwayne Johnson 46 milyon dolar

6) Leonardo Di Caprio 39 milyon dolar

7) Adam Sandler 37 milyon dolar

8) Tom Cruise 35 milyon dolar

9) Denzel Washington 33 milyon dolar

10) Angelina Jolie 33 milyon dolar