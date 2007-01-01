Hrant Dink olmak için talip oldular!

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Oyuncu Sarp Akkaya ve Rıza Kocaoğlu Fatih Akın'ın 'Hrant Dink'i oynayacak oyuncu bulamadım' açıklaması üzerine twitter hesabından yaptığı açıklamalarla role talip oldular.

Fatih Akın, 2007'de öldürülen ve hâlâ davası sonuçlanmayan eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink hakkında film yapmak için senaryo yazdığını belirtmiş ve "Hiçbir Türk oyuncunun Hrant rolünü oynamaya ikna olmadığını" söylemişti. Akın'ın bu açıklamasının ardından Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya sosyal medya üzerinden role talip olduklarını açıkladılar.



Rıza Kocaoğlu; "Yaşım tutsa çok isterdim" derken, Sarp Akkaya da, "Keşke ben oynayabilseydim" dedi.