Hrant rolü için korkmadım ama...

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Fatih Akın'ın Hrant Dink rolü teklif ettiği isimlerden Sermiyan Midyat'tan açıklama geldi.

1915’i ve Ermenileri anlattığı son filmi ‘The Cut’ (Kesik) dünyanın en prestijli festivallerinden Venedik’te Altın Aslan için yarışacak yönetmen Fatih Akın’ın geçen hafta Agos Gazetesi’ne verdiği röportaj çok tartışılmıştı.



Hrant Dink’le ilgili film projesi olduğunu açıklayan Fatih Akın, “Hiçbir Türk oyuncuyu Hrant rolü için ikna edemedim, hepsi senaryomu fazla sert buldu. O yüzden de projeyi dondurmak zorunda kaldım” demişti. Ancak ünlü yönetmen, hangi oyunculara teklif götürdüğünü açıklamamıştı. Bunun üzerine bazı oyuncular Fatih Akın’ı isim açıklamayıp herkesi zan altında bırakmakla suçlarken Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya sosyal medya üzerinden role talip olduklarını belirtmişti. Rıza Kocaoğlu, “Yaşım tutsa çok isterdim” derken, Sarp Akkaya da, “Keşke ben oynayabilseydim” açıklaması yapmıştı. Bu kez Fatih Akın’ın Hrant Dink filmi için teklif getirdiği oyunculardan Sermiyan Midyat’tan açıklama geldi. Midyat, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: “FATİH Akın kardeşimle son filmi hakkında görüşmemiz oldu. Ancak zamanların tutmaması nedeniyle filmde oynama şansını bulamadım, teklifi değerlendiremedim. Herhangi bir reddediş, korkuya kapılış yoktur.”



Midyat yeni projesini de Twitter üçerinden açıkladı: “Hükümet Kadın 3ve Ay Lav Yu 2 gibi bir film çalışmam ve fikrim yoktur. Fakat yeni bir komedi filmi için çalışıyorum.”

Sermiyan Midyat’ın yönetip Melisa Sözen’le başrolünde oynadığı ‘Anasının Oğlu’ adlı dizi, yenilenmiş formatıyla bu akşam 20.00’den itibaren yeni kanalı Kanal D’de ekrana gelecek.