'İçimdeki Ses'in çekimleri tamamlandı

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Senaryosuna Engin Günaydın’ın imza attığı komedi filmi “İçimdeki Ses”in çekimleri sona erdi. Günaydın’ın yanı sıra Leyla Tuğutlu, Füsun Demirel, Ersin Korkut, Onur Buldu ve Hamdi Kahraman’ın rol aldığı filmin çekimleri 1,5 ay sürdü.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, yapımcılığını Barakuda Film’in üstlendiği yeni nesil komedi filmi “İçimdeki Ses”; hikayesi, diyalogları ve oyunculuklarıyla sinema izleyicisine özlediği komediyi sunacak. Sinemada kahkaha şöleni yaşatmaya hazırlanan “İçimdeki Ses”in zengin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Leyla Tuğutlu, Füsun Demirel, Ersin Korkut, Onur Buldu ve Hamdi Kahraman da rol alıyor. Kendi dünyasında yaşayan, özgüveni yetersiz bir yazar olan Selim (Engin Günaydın); doğru dürüst bir ilişkisi olamadığından, yalnızlıktan kurtulmak için son çare annesiyle birlikte yaşamaya karar verir. Gittiği spor salonunda sakarlığı nedeniyle, herkesin hayran olacağı kadar güzel ve zengin Ayşıl (Leyla Tuğutlu) ile tanışır. Selim’e aşık olan Ayşıl, mutluluğa giden yolun; Selim’in umreden yeni dönmüş, kendi kafasındaki gelin adayını arayan annesi Mehpare (Füsun Demirel) ve onun kadın arkadaş grubundan geçtiğini düşünür. Ayşıl, Mehpare ve onun tayfasıyla başlarından bir sürü komik olayın geçeceği bir yolculuğa çıkmayı göze alır.



