İlk Bakış: The Walk

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Robert Zemeckis'in yeni filminden taptaze kareler yayınlandı.

Daha önce Man On Wire belgeseline konu olan Phillipe Petit'in ikiz kuleler arasında yaptığı efsane ip geçişi, bu sefer Robert Zemeckis imzalı biyografik bir filmin konusu oluyor!



Hem Petit'in kişisel azminin doruk noktası olan ip geçişini hem de dünyaca ünlü performans sanatçısının hayatındaki kırılma noktalarını ön plana alacak olan film, Uçuş filmiyle yeniden eski performansını yakaladığının sinyallerini veren Zemeckis için de önemli bir noktada duruyor!



Başrollerde Joseph-Gordon-Lewitt, Ben Kingsley ve Charlotte Le Bon'u izleyeceğimiz film, ABD'de 2 Ekim 2015 tarihinde vizyona girecek!