'İnşaat 2' 7 Kasım'da sinemalarda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İlki on yıl önce çekilen ve büyük ilgi gören Ömer Vargı'nın 'İnşaat' filminin devam filmi 'On Yılda Bir- İnşaat 2', 7 Kasım'da sinemalarda seyirciyle buluşuyor.

'Eşkiya' ve 'Gönül Yarası' filmlerinin yapımcısı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak', 'İnşaat', 'Kabadayı' ve 'Anadolu Kartalları' filmlerinin yönetmeni Ömer Vargı'nın, bundan on yıl önce sinemada ses getiren ve festivallerde birçok ödülün sahibi olan 'İnşaat' filminin devamı 'İnşaat 2' seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

On Yılda Bir 'İNŞAAT 2' filmi 7 Kasım'da sinemalarda 200 salonda birden gösterime giriyor. 10 yıl önce çalıştıkları inşaata “mecburen” gömdükleri cesetler ortaya çıkınca hapse giren eski amele ve sahte şeyh Ali ile Sudi’nin macera ve kahkaha dolu hikayesi hem ağlatıyor hem güldürüyor. Başrollerini yine Şevket Çoruh ve Emre Kınay’ın paylaştığı filmde Yeşim Büber, Bülent Kayabaş, Itri Koşar, Tuncay Beyazıt, Şehsuvar Aktaş, Günay Karacaoğlu ve Anastasia Beleborodava rol alıyor. “Kara Komedi” 'İnşaat 2’nin çekimleri geçtiğimiz yaz, ıssız bir koyda gerçekleştirildi.

İKİLİNİN BAŞI YİNE BELADA

On yıl hapis yatıp çıktıktan sonra Ali ve Sudi özgürlüğün tadını çıkarırken kıyıya iki cesedin vurmasıyla yeni macera başlar. Başlarına bela almamak için cesetleri hemen gömerler ama karmaşık bir cenderenin içine düşmekten kaçamazlar. Aşık oldukları kadınlarla başka bir ülkeye gitme planı yaparlarken cesetlerin arkası gene çorap söküğü gibi gelir...