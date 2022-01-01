Rebecca evden ayrıldığında, çocukluk
korkularını ardında bıraktığını sanır. Büyürken, ışıklar söndüğünde neyin
gerçek olduğundan neyin olmadığından asla emin olamazdı… Şimdi erkek kardeşi
Martin de bir zamanlar Rebecca’nın akıl sağlığını sınayan ve güvenliğini tehdit
eden aynı açıklanamayan ve korku verici olayları yaşamaktadır. Anneleri
Sophie’ye gizemli bir şekilde bağlı ürkütücü bir varlık yeniden ortaya
çıkmıştır.
Ama bu kez, Rebecca gerçeği aydınlatmaya daha yakındır; hepsinin hayatlarının tehlikede olduğunu… hele ışıklar söndüğünde, inkar etmek mümkün değildir.
Teresa
Palmer (“Triple 9”,
“Warm Bodies”), Rebecca rolünü; Gabriel Bateman (“Annabelle”), Martin
rolünü; Billy Burke (“Twilight” serisi), Martin’in babası Paul rolünü; Alexander
DiPersia (“Forever”), Rebecca’nın erkek arkadaşı Bret rolünü; Maria
Bello (“Prisoners”) ise Sophie rolünü üstlendiler.
David F. Sandberg’in ilk yönetmenlik
denemesi olan “Lights Out/Işıklar Sönünce”nin senaryosu Eric Heisserer’e
(“Final Destination 5”) ait olup, Sandberg’in aynı adlı kısa filmine dayanıyor.
James Wan, Lawrence Grey ve Heisserer filmin yapımcılığını; Walter Hamada, Dave
Neustadter ve Richard Brener ise yönetici yapımcılığını gerçekleştirdiler.
Sandberg’in kamera arkası
ekibi görüntü yönetiminde Marc Spicer (“Furious 7”); yapım tasarımında Jennifer
Spence (“Insidious” filmleri); kurguda Kirk Morri (“The Conjuring”) ve Michel
Aller (“Paranormal Activity: The Ghost Dimension”); kostüm tasarımında ise
Kristin M. Burke’den (“The Conjuring”) oluşuyor. Filmin müziği Benjamin
Wallfisch’e (“Bhopal: A Prayer for Rain”) ait.