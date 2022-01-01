Yapımcı James Wan’den karanlıkta kol gezen, bilinmeyen bir korkunun hikayesi geliyor: Işıklar Sönünce/Lights Out...

Rebecca evden ayrıldığında, çocukluk korkularını ardında bıraktığını sanır. Büyürken, ışıklar söndüğünde neyin gerçek olduğundan neyin olmadığından asla emin olamazdı… Şimdi erkek kardeşi Martin de bir zamanlar Rebecca’nın akıl sağlığını sınayan ve güvenliğini tehdit eden aynı açıklanamayan ve korku verici olayları yaşamaktadır. Anneleri Sophie’ye gizemli bir şekilde bağlı ürkütücü bir varlık yeniden ortaya çıkmıştır.



Ama bu kez, Rebecca gerçeği aydınlatmaya daha yakındır; hepsinin hayatlarının tehlikede olduğunu… hele ışıklar söndüğünde, inkar etmek mümkün değildir.





Teresa Palmer (“Triple 9”, “Warm Bodies”), Rebecca rolünü; Gabriel Bateman (“Annabelle”), Martin rolünü; Billy Burke (“Twilight” serisi), Martin’in babası Paul rolünü; Alexander DiPersia (“Forever”), Rebecca’nın erkek arkadaşı Bret rolünü; Maria Bello (“Prisoners”) ise Sophie rolünü üstlendiler.

David F. Sandberg’in ilk yönetmenlik denemesi olan “Lights Out/Işıklar Sönünce”nin senaryosu Eric Heisserer’e (“Final Destination 5”) ait olup, Sandberg’in aynı adlı kısa filmine dayanıyor. James Wan, Lawrence Grey ve Heisserer filmin yapımcılığını; Walter Hamada, Dave Neustadter ve Richard Brener ise yönetici yapımcılığını gerçekleştirdiler.

Sandberg’in kamera arkası ekibi görüntü yönetiminde Marc Spicer (“Furious 7”); yapım tasarımında Jennifer Spence (“Insidious” filmleri); kurguda Kirk Morri (“The Conjuring”) ve Michel Aller (“Paranormal Activity: The Ghost Dimension”); kostüm tasarımında ise Kristin M. Burke’den (“The Conjuring”) oluşuyor. Filmin müziği Benjamin Wallfisch’e (“Bhopal: A Prayer for Rain”) ait.