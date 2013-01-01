İstanbul Modern Sinema’da kısa film maratonu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İstanbul Modern Sinema’da 27 Mart Perşembe günü,“Festival O³” başlıklı bir kısa film maratonu gerçekleştirilecek

Tek günlük festivalde, 2013’ün en çok konuşulan ödüllü animasyonlarının buluştuğu Ottawa Animasyon Festivali “en iyiler” seçkisiyle, dünyanın en eski kısa film festivali olan Oberhausen Kısa Film Festivali, İsveç’ten Romanya’ya, belgeselden animasyona, öykülü filmden deneysele uzanan iki renkli programla 2013’ün en iyilerini sunacak. Üçüncü kısa film seçkisi ise bu yıl Oscar yarışına aday olan kısa filmlerin bir araya geldiği Oscar’dan Kısalar başlıklı program. Programda bu yıl 86. Oscar Ödül Töreni’nde “En İyi Kısa Film” ödülünü alan Danimarkalı yönetmen Anders Walter’ın Helyumisimli filmi de yer alıyor.